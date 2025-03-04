Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Россияне, продавая китайские автомобили, чаще всего присматриваются к моделям с пробегом от европейских брендов. По данным "Авто.ру Бизнес", подержанные автомобили из Европы продолжают удерживать лидерство среди всех сегментов. Так, 39% владельцев китайских авто эконом-класса выбирают именно их. В среднем сегменте этот показатель выше — 46%, а в премиум-классе достигает 60%.

Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan CS55 автомобиль китайский

Что выбирают владельцы китайских авто

Продавцы автомобилей китайского производства из бюджетного сегмента активно рассматривают и российские машины — на них обращают внимание 37% опрошенных. В среднем и премиум-классе картина меняется: здесь доминируют европейские и японские марки.

Японские машины не теряют популярности

Японские авто остаются востребованными среди покупателей. В среднем ценовом сегменте 26% продавцов китайских машин готовы пересесть именно на "японцев". В премиум-классе этот показатель несколько ниже, но тоже заметен — 20%.

Почему европейские бренды вне конкуренции

Продавцы европейских автомобилей демонстрируют преданность марке. Даже после продажи своего авто они в подавляющем большинстве случаев ищут аналогичную замену — европейский бренд с пробегом.

Как меняют машины владельцы других марок

Владельцы японских автомобилей остаются верны своим предпочтениям и рассматривают исключительно японские марки.

Российские автомобилисты из эконом-сегмента чаще всего выбирают между отечественными авто, европейцами и японцами.

Несмотря на рост китайского автопрома, россияне пока не готовы массово переходить на автомобили из Поднебесной, отдавая предпочтение проверенным европейским и японским брендам.