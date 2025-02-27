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Dacia расширяет линейку электрокаров: городской автомобиль на подходе

Dacia разрабатывает новый ультрабюджетный электромобиль дешевле 18 000 евро
3:52
Авто

Новый этап в развитии электромобилей от румынского автопроизводителя уже наступил. Обновлённый Dacia Spring продолжает занимать лидирующие позиции по доступности на европейском рынке, но компания не останавливается на достигнутом. Руководитель Renault Group, Лука де Мео, подтвердил, что Dacia приступила к созданию нового полностью электрического городского автомобиля, который планируется представить в середине 2026 года с ценой ниже 18 000 евро.

Dacia Spring 2022
Фото: commons.wikimedia.org by Ogidya, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Dacia Spring 2022

Новый электромобиль, в отличие от Dacia Spring, производство которой осуществляется в Китае (под управлением Dongfeng Renault), будет собираться на европейских заводах. Такой подход позволит избежать высоких пошлин, налагаемых ЕС на китайский импорт. В опубликованных эскизах модели изображён пятидверный хэтчбек с полукупе, коротким капотом, угловатыми линиями и увеличенными колесными дисками.

В интервью для одного из автомобильных изданий де Мео отметил, что разработка нового проекта займёт рекордно короткие 16 месяцев, что позволяет рассчитывать на выпуск модели уже к середине 2026 года. Он также подчеркнул, что сотрудничество с китайской компанией в рамках проекта Renault Twingo E-Tech дало возможность ускорить разработку до "китайской скорости", и добавил, что подобную стратегию смогут повторить любые конкуренты, если захотят.

Руководитель группы дополнительно указал, что шаг в сторону повышения доступности электромобилей был сознательно сделан, что обеспечит снижение цены новой модели как минимум на 2 000 евро по сравнению с базовой версией Dacia Spring, стартующей в Германии от 16 900 евро. В качестве альтернативы на рынке представлена и китайская модель Leapmotor T03, которую производят в Европе для Stellantis.

Новый, пока ещё безымянный проект Dacia объединяет технологические решения, использованные для Renault Twingo E-Tech и ещё одного развиваемого недорогого электрокара Nissan. Все три модели базируются на укороченной версии платформы AmpR Small (ранее известной как CMF-BEV), которая также применяется в Renault 5 E-Tech. Эта конструкция имеет определённое сходство с архитектурой CMF-B, являющейся основой для двигателей внутреннего сгорания в линейке Dacia.

Кроме того, в рамках стратегии повышения конкурентоспособности Renault Group была поставлена цель сделать Twingo E-Tech доступным по цене ниже 20 000 евро. Это позволяет предположить, что версия от Dacia будет стоить как минимум на 2 000 евро дешевле, что, по мнению руководства, достигается за счёт оптимизации производственных затрат.

Новые технические решения и обновлённая платформа обещают существенное улучшение в плане управляемости, безопасности, запаса хода и общей производительности городского электромобиля по сравнению с Dacia Spring. Последняя, базирующаяся на электрифицированной версии платформы CMF-A, была ориентирована прежде всего на развивающиеся рынки.

На данном этапе остаётся неясным, станет ли разрабатываемая модель прямым преемником Dacia Spring, которая ещё слишком молода для окончательного вывода из производства. Также следует отметить, что следующая генерация Dacia Sandero, немного увеличенная по размерам, будет представлена в полностью электрическом исполнении, запланированном к выпуску в 2027 году.

Уточнения

Dacia (Дачия) — румынский производитель автомобилей, получивший своё название от исторического региона Дакия (рум. Dacia). Компания была основана в 1966 году. Штаб-квартира находится в городе Миовени. В 1999 году правительство Румынии продало Dacia французскому автопроизводителю "Рено" (Renault), после чего она стала дочерним предприятием "Рено".
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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