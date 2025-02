Русский богатырь против китайских драконов: чей расход топлива меньше?

Флагманский тягач КАМАЗ-54901 продемонстрировал лучший расход топлива среди конкурентов в испытаниях на трассе М-11 "Нева", утверждает пресс-служба производителя.

В сравнительном заезде приняли участие четыре грузовика: КАМАЗ-54901, КАМАЗ-54902, а также китайские модели Shacman и Sitrak. Все машины преодолели 690 километров с одинаковым грузом от компании Wildberries.

Для чистоты эксперимента параметры нагрузки и условия движения были стандартизированы. Над процессом следил редактор журнала "Авторевю" Фёдор Лапшин, подчеркнувший, что для грузоперевозчиков топливная экономичность остаётся ключевым фактором.

Ранее, до начала специальной военной операции, КАМАЗ совместно с европейскими производителями активно обучал водителей экономичному стилю вождения. Однако с увеличением числа китайских грузовиков на российском рынке акцент на экономичность стал теряться.

Несмотря на это, тест показал, что российская техника сохраняет свои лидирующие позиции. Все четыре грузовика успешно завершили маршрут, а итоговый расход топлива был рассчитан по фактическому количеству заправленного топлива.

Результаты испытаний:

КАМАЗ-54901 — 25,2 л на 100 км

Shacman — 25,4 л на 100 км

КАМАЗ-54902 — 26,1 л на 100 км

Sitrak — 28,9 л на 100 км

Таким образом, КАМАЗ-54901 показал не только низкий расход топлива, но и подтвердил свою надёжность. Высокие эксплуатационные характеристики этой модели делают её привлекательной для российских перевозчиков, которые стремятся снизить затраты на топливо.

Уточнения

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.



Shacman (Shaanxi) — марка грузовых автомобилей, выпускаемых заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. (Сиань, провинция Шэньси, Китай). Входящая в структуру автомобильной группы Weichai Holding Group Co., Ltd., помимо собственно завода по сборке грузовиков (Shaanxi Heavy Duty Automobile Co.), входит несколько предприятий, которые производят узлы, агрегаты и автокомпоненты, применяемые в конструкции китайских грузовиков других производителей.