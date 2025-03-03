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Пиццу за 30 минут привезут, но не быстрее 25 км/ч: курьерам ввели лимиты

Авто

Велокурьеры в Петербурге оказались в центре внимания — количество ДТП с их участием достигло 920 случаев за девять месяцев, а число пострадавших превысило 900 человек. Власти города решили действовать и внедряют новые ограничения, включая обязательное наличие тормозов и ограничение скорости до 25 км/ч. Об этом сообщает "За рулем".

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Что изменится для курьеров

  • Без тормозов — никуда
    Велосипеды, используемые для доставки, должны быть оснащены исправной тормозной системой. Курьерам, игнорирующим это требование, запретят выезжать на дороги.

  • Скорость под контролем
    С 1 мая 2025 года максимальная скорость велокурьеров ограничат 25 км/ч — эту меру Петербург заимствует у Москвы.

  • Больше порядка на тротуарах
    Депутаты предлагают внести в ПДД запрет на передвижение велосипедов с электродвигателем по пешеходным зонам.

Почему это важно

По данным депутатов, количество аварий и летальных случаев в городе выросло на 18%. В зоне риска оказались не только сами курьеры, но и пешеходы. Из 14 тысяч велокурьеров лишь 15% пользуются шеринговыми сервисами, где техническое состояние велосипедов регулярно проверяется.

Контроль за новыми правилами возложили на Комитет по транспорту. Петербург рассчитывает, что ужесточение требований снизит число ДТП и сделает передвижение по городу безопаснее.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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