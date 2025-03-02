Больше поводов для проверки авто? Кажется, инспекторы скоро начнут заглядывать в багажник просто из интереса

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся регистрации автомобилей, требований к такси, техосмотра и даже автомобильных аптечек. Чего ждать водителям и какие нововведения могут удивить?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Главные изменения для автомобилистов

Регистрация без ОСАГО

Теперь поставить машину на учёт можно и без страховки. Но ездить без полиса по-прежнему нельзя — его отсутствие начнут фиксировать дорожные камеры, а штрафы будут приходить через "Госуслуги". Снятие с учёта стало проще

Если автомобиль продаётся через "Госуслуги" или договор заверен у нотариуса, регистрация прекратится быстрее. А ещё теперь можно снять с учёта машину, если она числится в угоне. Осмотр автомобилей: больше поводов заглянуть под капот

ГИБДД получит дополнительные основания для осмотра авто, например, при восстановлении регистрации или оформлении ПТС на машину, которая ранее не была зарегистрирована. Таксисты сдадут экзамен на знание города

Чтобы работать в такси, водителям агрегаторов теперь придётся сдавать тест на маршруты и правила перевозки. Провалил экзамен — пересдавай, пока не выучишь город. Тахографы в автобусах

Теперь все городские автобусы должны быть оборудованы тахографами, которые фиксируют режим труда и отдыха водителей. Регистрация ввезённых автомобилей: без утилизационного сбора никуда

При ввозе машины физическим лицом регистрацию можно будет пройти только после уплаты утилизационного сбора. Аптечки под контролем

Теперь за наличием и состоянием автомобильных аптечек придётся следить строже. Водителям нужно будет проверять сроки годности медикаментов и вовремя заменять просроченные препараты.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



