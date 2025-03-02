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Сломанный термостат — это как сломанные часы: либо спешит, либо опаздывает

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Термостат — это небольшой, но важнейший элемент системы охлаждения, который регулирует температуру двигателя. Если он выходит из строя, мотор либо не прогревается как следует, либо перегревается даже зимой. Как понять, что термостат начал "чудить", и можно ли проверить его в гаражных условиях?

Ремонт автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля

Как работает термостат

Этот металлический узел находится в корпусе, прикреплённом к блоку цилиндров. Внутри него — капсула с церезиновым воском, который при нагреве расширяется, толкая шток. Этот механизм открывает или закрывает клапан, регулируя поток антифриза между радиатором и двигателем.

Какие симптомы у неисправного термостата

Если с этим элементом что-то не так, авто подаёт тревожные сигналы:

  • Машина долго прогревается или вообще не выходит на рабочую температуру — вероятно, клапан заклинило в открытом положении. Охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор даже на холодном двигателе.
  • Двигатель перегревается даже зимой — клапан застрял в закрытом положении, антифриз не уходит в радиатор, а мотор "задыхается" от жары.
  • Печка дует холодным воздухом — охлаждающая жидкость движется неправильно и не доходит до отопителя салона.

Как проверить термостат в гаражных условиях

Проверка проста и не требует спецоборудования:

  1. Завести двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
  2. Через несколько минут аккуратно потрогать верхний шланг радиатора.
    • Если он нагрелся слишком быстро — клапан открыт постоянно.
    • Если остаётся холодным даже когда двигатель уже горячий — термостат не открылся.

Если один из этих сценариев вам знаком, пора ехать в сервис или менять деталь самостоятельно.

Уточнения

Термоста́т — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда). Для уменьшения потерь тепла или холода термостаты, как правило, теплоизолируют, но не всегда.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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