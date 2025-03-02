Сломанный термостат — это как сломанные часы: либо спешит, либо опаздывает

Термостат — это небольшой, но важнейший элемент системы охлаждения, который регулирует температуру двигателя. Если он выходит из строя, мотор либо не прогревается как следует, либо перегревается даже зимой. Как понять, что термостат начал "чудить", и можно ли проверить его в гаражных условиях?
Этот металлический узел находится в корпусе, прикреплённом к блоку цилиндров. Внутри него — капсула с церезиновым воском, который при нагреве расширяется, толкая шток. Этот механизм открывает или закрывает клапан, регулируя поток антифриза между радиатором и двигателем.
Если с этим элементом что-то не так, авто подаёт тревожные сигналы:
Проверка проста и не требует спецоборудования:
Если один из этих сценариев вам знаком, пора ехать в сервис или менять деталь самостоятельно.
Термоста́т — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда). Для уменьшения потерь тепла или холода термостаты, как правило, теплоизолируют, но не всегда.
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