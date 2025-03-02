Лобовое стекло, пройденное временем и дворниками: спасаем, пока не поздно

Лобовое стекло — один из главных элементов безопасности автомобиля, но со временем оно может покрываться царапинами от дворников. Это не только портит внешний вид, но и ухудшает видимость, особенно ночью или при ярком солнце. Однако избавиться от мелких дефектов можно самостоятельно, используя подручные средства.
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Дворники
Почему появляются царапины
Главные враги чистого стекла:
Изношенные дворники — резинка теряет эластичность, а жёсткие элементы начинают царапать поверхность.
Грязь и песок — попадают под щётки и работают как наждачка.
Работа дворников всухую — без омывающей жидкости стекло получает микроповреждения.
Как убрать царапины? Три проверенных способа
Полировальная паста на основе оксида церия Это профессиональный вариант, который часто используют в автосервисах. Небольшое количество пасты наносят на мягкую ткань и круговыми движениями втирают в место повреждения. Остатки удаляют чистой сухой салфеткой.
Зубная паста с отбеливающим эффектом Да, обычная зубная паста может помочь! В ней содержатся мелкие абразивные частицы, которые полируют поверхность. Принцип работы тот же: нанести, втереть круговыми движениями, удалить влажной тканью и протереть насухо. Подходит для самых мелких царапин.
Паста ГОИ Эта советская разработка до сих пор работает безупречно. Пасту наносят на фетровую или войлочную насадку, а затем аккуратно полируют повреждение, избегая сильного нажатия.
Когда пора менять стекло
Если царапины глубокие или их много, полировка может не помочь. В этом случае лучше обратиться в сервис для профессиональной обработки или замены стекла.
Уточнения
Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.