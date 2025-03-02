Лобовое стекло, пройденное временем и дворниками: спасаем, пока не поздно

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Лобовое стекло — один из главных элементов безопасности автомобиля, но со временем оно может покрываться царапинами от дворников. Это не только портит внешний вид, но и ухудшает видимость, особенно ночью или при ярком солнце. Однако избавиться от мелких дефектов можно самостоятельно, используя подручные средства.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Почему появляются царапины

Главные враги чистого стекла:

Изношенные дворники — резинка теряет эластичность, а жёсткие элементы начинают царапать поверхность.

Грязь и песок — попадают под щётки и работают как наждачка.

Работа дворников всухую — без омывающей жидкости стекло получает микроповреждения.

Как убрать царапины? Три проверенных способа

Полировальная паста на основе оксида церия

Это профессиональный вариант, который часто используют в автосервисах. Небольшое количество пасты наносят на мягкую ткань и круговыми движениями втирают в место повреждения. Остатки удаляют чистой сухой салфеткой.

Это профессиональный вариант, который часто используют в автосервисах. Небольшое количество пасты наносят на мягкую ткань и круговыми движениями втирают в место повреждения. Остатки удаляют чистой сухой салфеткой. Зубная паста с отбеливающим эффектом

Да, обычная зубная паста может помочь! В ней содержатся мелкие абразивные частицы, которые полируют поверхность. Принцип работы тот же: нанести, втереть круговыми движениями, удалить влажной тканью и протереть насухо. Подходит для самых мелких царапин.

Да, обычная зубная паста может помочь! В ней содержатся мелкие абразивные частицы, которые полируют поверхность. Принцип работы тот же: нанести, втереть круговыми движениями, удалить влажной тканью и протереть насухо. Подходит для самых мелких царапин. Паста ГОИ

Эта советская разработка до сих пор работает безупречно. Пасту наносят на фетровую или войлочную насадку, а затем аккуратно полируют повреждение, избегая сильного нажатия.

Когда пора менять стекло

Если царапины глубокие или их много, полировка может не помочь. В этом случае лучше обратиться в сервис для профессиональной обработки или замены стекла.

Уточнения

Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.



