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Снег растаял, но проблемы остались: что весной ломается у машин чаще всего

3:20
Авто

Смена сезона — не только время для замены шин, но и возможность выявить скрытые проблемы автомобиля. Зимние морозы, грязь и реагенты могли оставить после себя неприятные сюрпризы. На что обратить внимание весной, чтобы избежать неожиданных поломок?

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Когда менять зимние шины

Первая мысль водителя весной — переобуть машину. Но спешка здесь не нужна. Менять резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5…7°C хотя бы неделю. Вместе с шиномонтажом полезно заглянуть на диагностику ходовой части, двигателя и кузова.

Жидкости: проверяем и меняем

Зима — серьезное испытание для технических жидкостей. Весной их состояние необходимо оценить:

  • Моторное масло — если пробег за зиму превысил 7-8 тыс. км, лучше обновить на более вязкий вариант для теплого сезона (15W40, 10W40, 5W40).
  • Тормозная и охлаждающая жидкости — если в них появился осадок или помутнение, нужна замена.
  • Трансмиссионное масло — проверка поможет избежать проблем с коробкой передач.
  • Омывающая жидкость — не стоит сразу переходить на воду, так как в мае ещё бывают заморозки.

Обратите внимание на возможные протечки — зимой они возникают чаще.

Подвеска и рулевое управление

Даже если нет времени на комплексную диагностику, ходовую часть нужно проверить обязательно. Зима могла оставить следы в виде люфтов, течей и повреждений. В первую очередь стоит оценить состояние:

  • амортизаторов;
  • шаровых опор;
  • втулок и сайлентблоков;
  • пыльников.

Тормоза: безопасность превыше всего

Перепады температур, влага и грязь ускоряют износ тормозных дисков и колодок. В суровых регионах колодки зимой нередко примерзают к тормозным дискам, снижая их ресурс. Весной особенно важно проверить тормозную систему, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Салонный фильтр и кондиционер

За зиму салонный фильтр превращается в настоящий пылесборник. Весной его нужно заменить, иначе в салоне появится неприятный запах, а вентиляция будет работать хуже. Также полезно продезинфицировать кондиционер, чтобы избавиться от бактерий в системе.

Кузов: оцениваем ущерб от зимы

После мойки машины важно проверить пороги, колесные арки и двери на наличие сколов и ржавчины. Если не обработать их вовремя, коррозия распространится дальше. Весной также можно защитить лакокрасочное покрытие с помощью воска или керамики.

Стеклоочистители: важная мелочь

Весной дворники работают интенсивнее из-за дождей и грязи, поэтому их состояние имеет значение. Если щетки плохо очищают стекло или оставляют разводы, их пора заменить.

Багажник: избавляемся от зимнего груза

Лопаты, щетки и другие зимние атрибуты можно убрать до следующего сезона, оставив в багажнике только самое необходимое для теплого периода.

Уточнения

О́ттепель — повышение температуры атмосферы до положительных значений в устойчивый морозный период зимой или в начале весны в умеренных и высоких широтах Земли. Происходит чаще всего в результате адвекции тёплого воздуха и приводит к полному или частичному таянию снежного и ледового покрова.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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