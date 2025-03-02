Снег растаял, но проблемы остались: что весной ломается у машин чаще всего

Смена сезона — не только время для замены шин, но и возможность выявить скрытые проблемы автомобиля. Зимние морозы, грязь и реагенты могли оставить после себя неприятные сюрпризы. На что обратить внимание весной, чтобы избежать неожиданных поломок?
Первая мысль водителя весной — переобуть машину. Но спешка здесь не нужна. Менять резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5…7°C хотя бы неделю. Вместе с шиномонтажом полезно заглянуть на диагностику ходовой части, двигателя и кузова.
Зима — серьезное испытание для технических жидкостей. Весной их состояние необходимо оценить:
Обратите внимание на возможные протечки — зимой они возникают чаще.
Даже если нет времени на комплексную диагностику, ходовую часть нужно проверить обязательно. Зима могла оставить следы в виде люфтов, течей и повреждений. В первую очередь стоит оценить состояние:
Перепады температур, влага и грязь ускоряют износ тормозных дисков и колодок. В суровых регионах колодки зимой нередко примерзают к тормозным дискам, снижая их ресурс. Весной особенно важно проверить тормозную систему, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.
За зиму салонный фильтр превращается в настоящий пылесборник. Весной его нужно заменить, иначе в салоне появится неприятный запах, а вентиляция будет работать хуже. Также полезно продезинфицировать кондиционер, чтобы избавиться от бактерий в системе.
После мойки машины важно проверить пороги, колесные арки и двери на наличие сколов и ржавчины. Если не обработать их вовремя, коррозия распространится дальше. Весной также можно защитить лакокрасочное покрытие с помощью воска или керамики.
Весной дворники работают интенсивнее из-за дождей и грязи, поэтому их состояние имеет значение. Если щетки плохо очищают стекло или оставляют разводы, их пора заменить.
Лопаты, щетки и другие зимние атрибуты можно убрать до следующего сезона, оставив в багажнике только самое необходимое для теплого периода.
О́ттепель — повышение температуры атмосферы до положительных значений в устойчивый морозный период зимой или в начале весны в умеренных и высоких широтах Земли. Происходит чаще всего в результате адвекции тёплого воздуха и приводит к полному или частичному таянию снежного и ледового покрова.
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