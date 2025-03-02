Автомобилисты спешат менять резину, но март этого не одобряет

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1:28
Авто

Погода уже начинает радовать теплыми днями, но торопиться менять зимние шины на летние не стоит. Специалисты предупреждают, что такая спешка может обернуться неприятными последствиями на дороге.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Главный риск — снижение сцепления

Летние покрышки разработаны для эксплуатации в тёплое время года. Если поставить их слишком рано, когда температура всё ещё колеблется около 0°C, они теряют эластичность. А при ещё более низких температурах могут «задубеть», что существенно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск заноса.

Повышенная нагрузка на подвеску

Жёсткие летние шины хуже амортизируют удары от ям и неровностей, что ведёт к дополнительной нагрузке на подвеску. Это может ускорить износ амортизаторов, рычагов и других элементов ходовой части.

Опасность на мокрой дороге

Март и апрель часто сопровождаются дождями и тающим снегом, а летние шины имеют другую систему дренажа воды, рассчитанную на сухой и тёплый асфальт. В условиях межсезонья это может привести к аквапланированию и увеличению тормозного пути.

Когда же пора менять резину

Оптимальный момент для перехода на летнюю резину — когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7°C. До этого момента зимние покрышки обеспечивают большую безопасность на дороге.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м воздуха днём. В центральных областях Европейской части России последние весенние заморозки часто наблюдаются в конце мая — начале июня, а первые осенние заморозки возможны в начале сентября. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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