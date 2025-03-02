Автомобилисты спешат менять резину, но март этого не одобряет

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Погода уже начинает радовать теплыми днями, но торопиться менять зимние шины на летние не стоит. Специалисты предупреждают, что такая спешка может обернуться неприятными последствиями на дороге.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Главный риск — снижение сцепления

Летние покрышки разработаны для эксплуатации в тёплое время года. Если поставить их слишком рано, когда температура всё ещё колеблется около 0°C, они теряют эластичность. А при ещё более низких температурах могут «задубеть», что существенно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск заноса.

Повышенная нагрузка на подвеску

Жёсткие летние шины хуже амортизируют удары от ям и неровностей, что ведёт к дополнительной нагрузке на подвеску. Это может ускорить износ амортизаторов, рычагов и других элементов ходовой части.

Опасность на мокрой дороге

Март и апрель часто сопровождаются дождями и тающим снегом, а летние шины имеют другую систему дренажа воды, рассчитанную на сухой и тёплый асфальт. В условиях межсезонья это может привести к аквапланированию и увеличению тормозного пути.

Когда же пора менять резину

Оптимальный момент для перехода на летнюю резину — когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7°C. До этого момента зимние покрышки обеспечивают большую безопасность на дороге.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м воздуха днём. В центральных областях Европейской части России последние весенние заморозки часто наблюдаются в конце мая — начале июня, а первые осенние заморозки возможны в начале сентября.



