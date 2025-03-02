Водителей спросили, кто на дорогах раздражает больше всех — результат удивил

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Автомобилисты ежедневно сталкиваются с множеством раздражающих факторов на дорогах. Кто-то бесится от агрессивных манёвров соседей по потоку, кого-то нервируют неуверенные новички, а некоторые готовы ругаться на работу навигаторов. Аналитический центр "АльфаСтрахование" провёл исследование среди 1516 водителей, чтобы выяснить, что больше всего выводит их из себя.

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Основная причина раздражения — нарушение ПДД

Более 86% опрошенных признались, что сильнее всего их злят водители, игнорирующие правила. Речь идёт не только о проезде на красный, но и о других опасных манёврах:

Резкие перестроения и лихачество в потоке раздражают 57% участников исследования.

Неуверенное вождение новичков вызывает недовольство у 37% респондентов. При этом 14% признались, что сами когда-то были такими, но терпимость к начинающим так и не выработали.

Разговоры по телефону за рулём раздражают 31% водителей.

Не только водители, но и дороги создают проблемы

Помимо поведения других автомобилистов, сильное недовольство вызывают дорожные условия и навигация.

Работа навигаторов разочаровала 51% респондентов — многие жалуются на неудобные маршруты, ведущие по плохим дорогам.

Внезапные изменения в схеме движения (новые знаки, односторонние улицы) нервируют 43% водителей.

Отсутствие разметки и указателей беспокоит 34% опрошенных — это, по их мнению, часто приводит к штрафам.

Другие причины раздражения на дорогах

Автомобилисты отметили и другие факторы, мешающие комфортной езде:

Неправильная парковка (особенно на тротуарах и газонах) раздражает 22% респондентов.

Работа ГИБДД вызывает недовольство у 27% опрошенных.

Организация общественного транспорта не устраивает 24% водителей.

Пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах, вызывают раздражение у 18% автомобилистов.

Отсутствие ОСАГО у некоторых водителей стало проблемой для 13% респондентов, столкнувшихся с трудностями при урегулировании ДТП.

Проблем на дорогах хватает, и каждая из них может стать источником стресса. Пока остается надеяться, что культура вождения будет постепенно меняться, а инфраструктура — совершенствоваться.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



