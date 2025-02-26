Купить авто с пробегом поможет робот: ИИ обучили давать советы по выбору машины

Россиянам станет проще выбирать себе автомобиль с пробегом. Отличным помощником станет искусственный интеллект.
Нейросеть обучили давать рекомендации по выбору машины для покупки.
Алгоритм проанализирует историю авто и выдаст лаконичное заключение об интересующей модели. О новой разработке рассказали создатели сервиса проверки истории автомобилей Автотека. Отчеты о машинах теперь будут дополнены рекомендациями к дальнейшим действиям возможного покупателя.
Их сгенерируют ИИ-алгоритмами, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов.
Это поможет новичкам уверенно принимать решения, а опытным покупателям сэкономить время и обсудить более выгодные условия с продавцом, сообщат KP. RU.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.