Купить авто с пробегом поможет робот: ИИ обучили давать советы по выбору машины

0:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Россиянам станет проще выбирать себе автомобиль с пробегом. Отличным помощником станет искусственный интеллект.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Нейросеть обучили давать рекомендации по выбору машины для покупки.

Алгоритм проанализирует историю авто и выдаст лаконичное заключение об интересующей модели. О новой разработке рассказали создатели сервиса проверки истории автомобилей Автотека. Отчеты о машинах теперь будут дополнены рекомендациями к дальнейшим действиям возможного покупателя.

Их сгенерируют ИИ-алгоритмами, которые анализируют данные на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов.

Это поможет новичкам уверенно принимать решения, а опытным покупателям сэкономить время и обсудить более выгодные условия с продавцом, сообщат KP. RU.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

