Российские технологии заменят французские на платных дорогах

"Автодор": уход Vinci не скажется на платных дорогах России

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Французская компания Vinci, мировой лидер в сфере инфраструктурных проектов, завершила деятельность в России. Как гласит заявление госкомпании "Автодор", это решение связано с санкциями ЕС и не окажет негативного влияния на текущие операции российского оператора.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Vidnoye M4 Don Federal Highway 2024-11 1731861585

В "Автодоре" пояснили, что партнёрство с Vinci было ключевым на этапе становления сети платных магистралей. Иностранный опыт помог в разработке стандартов строительства и эксплуатации дорог. Однако сейчас эти задачи полностью переданы отечественным предприятиям, которые обладают необходимыми технологиями.

Vinci S. A. занимает первое место в мире по объёмам строительного оборота. Специализация включает управление аэропортами, энергоснабжение, создание инфраструктурных объектов. Её выход из РФ стал частью общей тенденции: по данным аналитиков, совокупные потери западных корпораций на российском рынке превысили 13,6млрд.Среди наиболее пострадавших -Ford(13,6 млн. долларов) и General Motors (657 млн. долларов).

Уточнения

Платная дорога - автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.

По состоянию на начало 2025 года список следующих федеральных платных дорог:

