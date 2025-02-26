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Российские технологии заменят французские на платных дорогах

"Автодор": уход Vinci не скажется на платных дорогах России
1:16
Авто

Французская компания Vinci, мировой лидер в сфере инфраструктурных проектов, завершила деятельность в России. Как гласит заявление госкомпании "Автодор", это решение связано с санкциями ЕС и не окажет негативного влияния на текущие операции российского оператора.

Vidnoye M4 Don Federal Highway 2024-11 1731861585
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vidnoye M4 Don Federal Highway 2024-11 1731861585

В "Автодоре" пояснили, что партнёрство с Vinci было ключевым на этапе становления сети платных магистралей. Иностранный опыт помог в разработке стандартов строительства и эксплуатации дорог. Однако сейчас эти задачи полностью переданы отечественным предприятиям, которые обладают необходимыми технологиями.

Vinci S. A. занимает первое место в мире по объёмам строительного оборота. Специализация включает управление аэропортами, энергоснабжение, создание инфраструктурных объектов. Её выход из РФ стал частью общей тенденции: по данным аналитиков, совокупные потери западных корпораций на российском рынке превысили 13,6млрд.Среди наиболее пострадавших -Ford(13,6 млн. долларов) и General Motors (657 млн. долларов).

Уточнения

Платная дорога - автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
По состоянию на начало 2025 года список следующих федеральных платных дорог:

  • Скоростная автомагистраль Москва — Санкт-Петербург М11 "Нева";
  • Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) в Московской области (частично бесплатная)
  • Ряд участков реконструируемой автодороги М4 "Дон" (после окончания реконструкции будет переведен в состав платных);
  • дальний западный обход Краснодара в составе М4
  • трасса А289 Краснодар-хутор Белый
  • Участок в 70 км трассы М3 "Украина" в Калужской области;
  • трасса М1 на участке с 33 по 66 километр
  • Северный обход Одинцова (открыт 26 ноября 2013 года);
  • Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга (строительство завершено открыт 4 декабря 2016 года);
  • Московский скоростной диаметр (полностью открыта в 2024 году);
  • Проспект Багратиона(Москва)
  • Скоростная автомагистраль М12 Москва — Тюмень (на конец 2024 года платный режим от Москвы до Казани).
  • Восточный выезд из Уфы
  • обход Тольятти
  • трасса Алексеевское-Альметьевск
  • Вознесенский тракт(Казань)
  • Псковские платные дороги(общая протяженность 225 км)
  • мост через Каму и Буй в Удмуртии
  • платный путепровод в Рязани
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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