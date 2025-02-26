Российские технологии заменят французские на платных дорогах

Французская компания Vinci, мировой лидер в сфере инфраструктурных проектов, завершила деятельность в России. Как гласит заявление госкомпании "Автодор", это решение связано с санкциями ЕС и не окажет негативного влияния на текущие операции российского оператора.
В "Автодоре" пояснили, что партнёрство с Vinci было ключевым на этапе становления сети платных магистралей. Иностранный опыт помог в разработке стандартов строительства и эксплуатации дорог. Однако сейчас эти задачи полностью переданы отечественным предприятиям, которые обладают необходимыми технологиями.
Vinci S. A. занимает первое место в мире по объёмам строительного оборота. Специализация включает управление аэропортами, энергоснабжение, создание инфраструктурных объектов. Её выход из РФ стал частью общей тенденции: по данным аналитиков, совокупные потери западных корпораций на российском рынке превысили 13,6млрд.Среди наиболее пострадавших -Ford(13,6 млн. долларов) и General Motors (657 млн. долларов).
Платная дорога - автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
По состоянию на начало 2025 года список следующих федеральных платных дорог:
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