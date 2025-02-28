Перекрёстки-ловушки: когда вас штрафуют за правильный проезд

Перекрёстки с несколькими светофорами часто сбивают с толку водителей, особенно при повороте налево или развороте. Остановиться перед каждым или достаточно ориентироваться на первый? Как не попасть на штраф? Разбираемся с правилами.
На широких дорогах с разделительным газоном светофоры могут дублироваться. Согласно пункту 13.7 ПДД РФ, если водитель пересёк стоп-линию на разрешающий сигнал, он должен завершить манёвр, даже если на следующем светофоре уже загорелся красный.
Если водитель проигнорирует стоп-линию и знак 6.16, это грозит штрафом в 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ).
Кроме того, при любом повороте — направо или налево — автомобилист обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам (п. 13.1 ПДД РФ).
Не всегда стоит ориентироваться только на первый светофор. Если перед вами стоп-линия или знак 6.16 — остановитесь перед каждым светофором, иначе есть риск получить штраф.
Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.
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