Дорожные знаки станут проще, но появится один очень неожиданный

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, регулирующий внешний вид дорожных знаков и разметки. Однако регионы уже сейчас могут начать устанавливать новые знаки по своему усмотрению. Об этом сообщает издание "За рулем".
Одним из самых заметных нововведений станет объединение нескольких знаков в один.
В столице проведут масштабную ревизию дорожных знаков. Планируется убрать около 55 000 знаков, табличек и указателей, чтобы сделать навигацию более понятной и уменьшить их количество на дорогах.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.