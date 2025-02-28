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Дорожные знаки станут проще, но появится один очень неожиданный

1:23
Авто

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, регулирующий внешний вид дорожных знаков и разметки. Однако регионы уже сейчас могут начать устанавливать новые знаки по своему усмотрению. Об этом сообщает издание "За рулем".

дорожный знак
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
дорожный знак

Какие знаки появятся

Одним из самых заметных нововведений станет объединение нескольких знаков в один.

  • "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" - теперь на одном знаке будет сразу два указателя: предупреждение о лежачем полицейском и рекомендация по скорости.
  • Обновленный знак "Парковка" - теперь на нём сразу покажут, каким образом разрешена стоянка.
  • Знак "Глухие" - его установят в местах частого перехода дороги слабослышащими людьми, например у специализированных клиник.
  • Вертикальный знак "Стоп" - новый формат привычного знака.
  • Дополнительные таблички с указанием срока действия - теперь они будут учитывать не только часы и дни, но и месяцы.

Что изменится в Москве

В столице проведут масштабную ревизию дорожных знаков. Планируется убрать около 55 000 знаков, табличек и указателей, чтобы сделать навигацию более понятной и уменьшить их количество на дорогах.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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