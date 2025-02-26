Вопреки тренду: Geely Coolray с пробегом подорожал, остальные подешевели

Как изменились цены на трехлетние китайские кроссоверы

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На фоне санкций и роста цен на новые автомобили китайские марки стали основным выбором для российских автолюбителей. Сложности с покупкой и обслуживанием подержанных европейских, японских и корейских машин усилили спрос на б/у модели из Китая. Их доля на вторичном рынке за последний год выросла в 1,5 раза, а цены демонстрируют разнонаправленную динамику в зависимости от модели.

Фото: commons.wikimedia.org by JDipterocarpus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Coolray

Анализ цен на популярные кроссоверы

Редакция 110 km. ru изучила стоимость трёхлетних китайских SUV на основе данных объявлений.

1. Haval Jolion

Бестселлер российского рынка, который в 2025 году преодолел ценовую отметку в 2 млн рублей. Оснащён 1,5-литровым турбодвигателем (143-150 л. с.) и механической или роботизированной КП. За год цена трёхлетних экземпляров снизилась на 7%: с 2,07 млн (2024) до 1,93 млн рублей (2025).

2. Chery Tiggo 7 Pro

Модель с 147-сильным мотором и вариатором. Средняя стоимость подержанных версий упала на 7%: с 2,06 млн до 1,91 млн рублей.

3. Chery Tiggo 4

Компактный кроссовер, чья цена за год снизилась на 10% — до 1,5 млн рублей. Причина: выход обновлённой версии Tiggo 4 Pro в 2022 году.

4. Haval F7

Несмотря на появление второго поколения, цены на модели первой генерации снизились лишь на 4% (до 2,2 млн рублей) благодаря устойчивому спросу.

5. Geely Coolray

Единственная модель в подборке, где стоимость подержанных авто выросла на 8% (до 1,96 млн рублей). Причина — переход производства под бренд Belgee (1-ое поколение, 2-ое продоётся под брендом Geely), а так-же 1,5-литровый турбомотор на 150 сил, разработанный совместно с Volvo, и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, и конечно популярность дизайна 1-ого поколения.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.





Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.



