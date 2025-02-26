Triumph Spitfire 1977: раритетный кабриолет за 2,8 миллиона рублей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный британский кабриолет Triumph Spitfire

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В Екатеринбурге выставлен на продажу редкий британский кабриолет Triumph Spitfire 1977 года. Автомобиль, оценённый в 2,8 млн рублей, привлекает внимание коллекционеров и ценителей ретро-техники. Согласно описанию продавца, машина была лично пригнана им из Европы: приобретена в Дортмунде, после чего преодолела маршрут через Берлин, Польшу и Брест.

Фото: commons.wikimedia.org by Собственная работа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Triumph-Spitfire-avant

Технические особенности

Как сообщает "Царьград", модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 72 л. с. с механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 13,2 секунды. Владелец уточнил, что силовой агрегат прошёл капитальный ремонт в 2013 году и с тех пор работает без нареканий. Сервисное обслуживание, по его словам, проводилось строго по графику.

Состояние экстерьера

Несмотря на полную перекраску кузова, на поверхности сохранились мелкие царапины и дефекты лакового слоя. Мягкая складная крыша также имеет незначительные повреждения, не влияющие на функциональность.

Продавец подчеркнул, что автомобиль растаможен и готов к оформлению.

Уточнения

Triumph Spitfire — компактный британский двухместный спортивный автомобиль, впервые представленный на Лондонском автосалоне в 1962 году. Автомобиль был создан по проекту, разработанному для Standard-Triumph в 1957 году итальянским дизайнером Джованни Микелотти. В основу нового автомобиля, в значительной степени, легло шасси седана Triumph Herald, но кузов Spitfire получился короче. Spitfire также получил ходовую часть от Herald и двигатель Standard SC. Spitfire выпускался на заводе Standard-Triumph в Канли, Ковентри.



