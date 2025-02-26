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Отечественный Sollers расширяет линейку пикапом ST8 — такого в России ещё не было

1:00
Авто

Компания "Соллерс" официально запустила продажи коммерческих автомобилей Sollers TR, собранных в России. Первым покупателем новинки стал житель Новосибирска, которому передали модель TR80. Серийное производство автомобилей налажено на новом предприятии в Ульяновске, пишет газета "Известия".

Expocitytrans 2010, павильно Sollers
Фото: Wikimedia Commons by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Expocitytrans 2010, павильно Sollers

Sollers TR оснащён всем необходимым для комфортной работы водителя. В базовую комплектацию входят подогрев сиденья, пневмоподвеска, кондиционер, обогрев зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедийная система. Покупателям доступны различные варианты кузова и специальные модификации.

Кроме того, 24 февраля стартовали продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, что расширяет линейку бренда. Стоимость Sollers TR в стандартной комплектации составляет 2,82 млн рублей.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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