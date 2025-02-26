Отечественный Sollers расширяет линейку пикапом ST8 — такого в России ещё не было

Компания "Соллерс" официально запустила продажи коммерческих автомобилей Sollers TR, собранных в России. Первым покупателем новинки стал житель Новосибирска, которому передали модель TR80. Серийное производство автомобилей налажено на новом предприятии в Ульяновске, пишет газета "Известия".
Sollers TR оснащён всем необходимым для комфортной работы водителя. В базовую комплектацию входят подогрев сиденья, пневмоподвеска, кондиционер, обогрев зеркал, предпусковой подогреватель, круиз-контроль и мультимедийная система. Покупателям доступны различные варианты кузова и специальные модификации.
Кроме того, 24 февраля стартовали продажи полноприводных пикапов Sollers ST8, что расширяет линейку бренда. Стоимость Sollers TR в стандартной комплектации составляет 2,82 млн рублей.
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