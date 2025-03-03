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Хотели защитить авто, а защитили бюджет ГИБДД? Когда за плёнку дают штраф

1:30
Авто

Рост цен на новые автомобили вынуждает владельцев искать способы продлить срок службы своих машин. Детилинг становится всё популярнее, но вокруг него ходит немало мифов. Особенно много вопросов вызывает оклейка кузова плёнкой: нужно ли менять документы, грозит ли штраф и как избежать проблем с ГИБДД?

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Нужно ли менять ПТС при оклейке плёнкой

Если речь идёт о защитной прозрачной плёнке, вносить изменения в документы не нужно. Исключение — оклейка оптики: она не должна ухудшать светопропускание. Сотрудники ГИБДД могут потребовать её снять, если она затонирована.

А вот смена цвета с помощью виниловой или цветной плёнки требует внесения изменений в ПТС.

Процедура проста:

  • подаёте заявление в ГИБДД (можно через Госуслуги);
  • приносите паспорт, ПТС и СТС;
  • оплачиваете 850 рублей (350 ₽ за внесение изменений в ПТС и 500 ₽ за новый СТС).

Всё занимает не более часа.

Что будет, если не поменять документы

Если инспектор остановит авто, цвет которого не соответствует данным в документах, возможен штраф до 2 000 рублей.

Водителю даётся 5 дней на оформление изменений, поэтому на время оформления лучше возить с собой чек или документ из детейлинг-центра, подтверждающий дату оклейки.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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