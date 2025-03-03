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Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник

1:50
Авто

Система Start-Stop — одна из самых обсуждаемых автомобильных технологий последних лет. Автопроизводители уверяют, что она снижает расход топлива и уменьшает вредные выбросы. Однако у водителей остаются вопросы: действительно ли эта система помогает экономить, или же она убивает двигатель и коробку передач?

Система Start-Stop
Фото: Freepik by freepic.diller is licensed under Рublic domain
Система Start-Stop

Зачем автопроизводители навязывают Start-Stop

Основная причина популярности системы — ужесточение экологических стандартов. В Европе новые нормы (WLTP), введённые в 2018 году, привели к резкому падению продаж авто, так как многие модели не прошли сертификацию. Чтобы избежать запретов и сократить выбросы, автопроизводители стали массово внедрять систему Start-Stop, ведь в тестах она действительно снижает показатели загрязнения окружающей среды.

Экономия топлива: маркетинг или реальность

Производители утверждают, что система позволяет экономить до 8% топлива. Однако на практике, согласно реальным тестам, экономия редко превышает 2-3%. Основной эффект — не снижение расхода топлива, а уменьшение вредных выбросов.

Вредит ли Start-Stop двигателю

На первый взгляд, система учитывает многие параметры и не отключает мотор, если он не прогрет, или если аккумулятор разряжен.

Однако есть нюансы:

  • Частые запуски увеличивают износ стартера и маховика.
  • Дополнительная нагрузка ложится на аккумулятор, даже если он усиленный.
  • Вырастает нагрузка на подшипники и коленвал из-за недостатка смазки при повторных запусках.
  • Страдает автоматическая коробка передач — в АКПП из-за частых запусков быстрее выходят из строя соленоиды.

Уточнения

Система «старт-стоп» — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.
 

Солено́ид (от греч. σωλήνας [солинаc] «труба» + др.-греч. εἶδος [эйдос] «подобный, похожий») — разновидность катушки индуктивности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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