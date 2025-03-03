Прогреете авто не так — согреете бюджет ГАИ: разбираем, как не попасть на штраф в 3 000 рублей

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Зимний прогрев двигателя — тема, вызывающая жаркие споры среди автомобилистов. Одни уверены, что прогрев обязателен, другие заводят машину и сразу едут, ссылаясь на современные технологии. Есть и третья категория — любители автозапуска, чьи соседи по двору каждое утро невольно участвуют в "концерте" выхлопных газов. Но есть ещё один нюанс: слишком долгий прогрев может обернуться штрафом.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Можно ли получить штраф за прогрев автомобиля

Да, если машина прогревается во дворе жилого дома дольше 5 минут, это теоретически может привести к административной ответственности. Согласно ст. 12.28 КоАП РФ, штраф составляет 3 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1 500 рублей для других регионов. Причина — нарушение п. 17.2 ПДД РФ, который запрещает стоянку с работающим двигателем в жилых зонах.

Как доказать нарушение

Юрист Антон Палюлин отмечает, что зафиксировать нарушение сложно. ГИБДД может использовать:

свидетельские показания;

записи с камер наблюдения или видеорегистраторов;

собственные наблюдения инспектора.

Но на практике такие проверки случаются редко, так как требуют больших ресурсов.

Как избежать проблем

Сокращайте время прогрева - современные двигатели не требуют долгой работы на холостых оборотах. Если ждёте дольше 5 минут — глушите мотор. При споре с инспектором требуйте доказательства - согласно ч. 2 ст. 62 КАС РФ, именно ГИБДД должно доказать факт нарушения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



