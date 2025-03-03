Прогреете авто не так — согреете бюджет ГАИ: разбираем, как не попасть на штраф в 3 000 рублей

Зимний прогрев двигателя — тема, вызывающая жаркие споры среди автомобилистов. Одни уверены, что прогрев обязателен, другие заводят машину и сразу едут, ссылаясь на современные технологии. Есть и третья категория — любители автозапуска, чьи соседи по двору каждое утро невольно участвуют в "концерте" выхлопных газов. Но есть ещё один нюанс: слишком долгий прогрев может обернуться штрафом.
Да, если машина прогревается во дворе жилого дома дольше 5 минут, это теоретически может привести к административной ответственности. Согласно ст. 12.28 КоАП РФ, штраф составляет 3 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1 500 рублей для других регионов. Причина — нарушение п. 17.2 ПДД РФ, который запрещает стоянку с работающим двигателем в жилых зонах.
Юрист Антон Палюлин отмечает, что зафиксировать нарушение сложно. ГИБДД может использовать:
Но на практике такие проверки случаются редко, так как требуют больших ресурсов.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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