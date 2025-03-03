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Оттепель для вас — радость, а для машины — испытание: что срочно проверить после зимы

2:14
Авто

Зима оставляет след не только на дорогах, но и на вашем автомобиле. Перепады температур, агрессивные реагенты и снег делают свое дело: кузов страдает, подвеска "устаёт", а тормоза изнашиваются быстрее. Специалисты сервисов "Кореана" и "Китаяна" советуют не откладывать весеннее техобслуживание и пройти 5 обязательных процедур.

грязный снег
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грязный снег

1. Обезжиривание кузова — спасение от зимнего "наследства"

Зимние реагенты оседают на кузове и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие. Простая мойка здесь не поможет — нужно использовать специальные составы, которые удалят соль и маслянистые отложения. Заодно стоит проверить кузов на сколы и первые признаки ржавчины.

2. Проверка подвески — зима бьёт по ходовой безжалостно

Морозы, колеи и ямы разрушают подвеску быстрее, чем кажется. Сайленблоки, пыльники и другие элементы изнашиваются, даже если вы ездили аккуратно. Весной лучше провести диагностику, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

3. Проверка тормозной системы — лучше перестраховаться

Соль и грязь зимой забиваются в механизмы тормозов, увеличивая их износ. Колодки и диски могут терять эффективность, поэтому весенняя диагностика — обязательный пункт для безопасного вождения.

4. Контроль уровня жидкостей — двигатель не скажет "спасибо" за нехватку масла

Зимой двигатель расходует больше масла, а резиновые патрубки и шланги охлаждающей системы могут дать микротрещины. Весной важно проверить уровни всех жидкостей, чтобы избежать перегрева или потери герметичности системы.

5. Замена шин — не торопитесь "переобуваться"

Многие автовладельцы готовы сменить зимнюю резину сразу после первых тёплых дней, но делать это нужно при среднесуточной температуре +5 градусов. И не забудьте заранее осмотреть летнюю резину: если обнаружатся дефекты, будет время купить новый комплект до начала ажиотажа.

Уточнения

Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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