Оттепель для вас — радость, а для машины — испытание: что срочно проверить после зимы

Зима оставляет след не только на дорогах, но и на вашем автомобиле. Перепады температур, агрессивные реагенты и снег делают свое дело: кузов страдает, подвеска "устаёт", а тормоза изнашиваются быстрее. Специалисты сервисов "Кореана" и "Китаяна" советуют не откладывать весеннее техобслуживание и пройти 5 обязательных процедур.
Зимние реагенты оседают на кузове и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие. Простая мойка здесь не поможет — нужно использовать специальные составы, которые удалят соль и маслянистые отложения. Заодно стоит проверить кузов на сколы и первые признаки ржавчины.
Морозы, колеи и ямы разрушают подвеску быстрее, чем кажется. Сайленблоки, пыльники и другие элементы изнашиваются, даже если вы ездили аккуратно. Весной лучше провести диагностику, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.
Соль и грязь зимой забиваются в механизмы тормозов, увеличивая их износ. Колодки и диски могут терять эффективность, поэтому весенняя диагностика — обязательный пункт для безопасного вождения.
Зимой двигатель расходует больше масла, а резиновые патрубки и шланги охлаждающей системы могут дать микротрещины. Весной важно проверить уровни всех жидкостей, чтобы избежать перегрева или потери герметичности системы.
Многие автовладельцы готовы сменить зимнюю резину сразу после первых тёплых дней, но делать это нужно при среднесуточной температуре +5 градусов. И не забудьте заранее осмотреть летнюю резину: если обнаружатся дефекты, будет время купить новый комплект до начала ажиотажа.
Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.
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