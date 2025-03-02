Зимняя покраска авто — сказка о том, как деньги улетели вместе с первым снегом

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Покраска автомобиля — процесс, требующий строгого соблюдения технологии. Но что делать, если необходимость покраски возникла зимой? Стоит ли ждать теплых дней, или современные материалы позволяют красить авто в любой сезон?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain покраска автомобиля

Можно ли красить машину зимой

Современные автоэмали уже не столь зависимы от температуры окружающей среды.

Эксперт в сфере кузовного ремонта Ярослав Кукарин утверждает:

"Считаю, что красить нужно тогда, когда созрела потребность".

Раньше автолюбители действительно избегали зимней покраски, ведь единственной доступной эмалью была алкидная. Она высыхала только при высокой температуре, что ограничивало возможности ремонта.

Сейчас материалы состоят из двух компонентов: основного состава и отвердителя. Благодаря этому покраска возможна при температуре от 20 градусов, а высыхание занимает около 18 часов. Исключение составляет лак металлик — он требует сушки при 60 градусах в течение 40 минут, а при естественной температуре (24-25 градусов) сохнет ночь.

Когда покраска зимой становится проблемой

Главная сложность зимней покраски — условия в сервисе. Если в малярном боксе недостаточно тепло (например, всего 10-15 градусов), то велика вероятность, что материалы не просохнут как следует. В таком случае возможны дефекты:

усадка шпаклевки и грунтовки;

появление неровностей и микротрещин;

видимые дефекты под слоем краски.

Кроме того, зимние реагенты на дорогах могут негативно повлиять на свежеокрашенные детали. Даже если авто прошло все этапы покраски и сушки, окончательная кристаллизация лака происходит в течение нескольких дней. Если на этом этапе на поверхность попадут дорожные химикаты, могут появиться белесые пятна. Их можно убрать полировкой, но лучше на несколько дней оставить авто в сухом и чистом месте.

Главное при покраске автомобиля — это не сезон, а правильный выбор автосервиса. Если мастерская оснащена современным оборудованием, температура в боксе соответствует требованиям, а материалы высокого качества, зима не станет преградой для хорошего результата. Однако если условия далеки от идеала, стоит подождать более подходящего времени.