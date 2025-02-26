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Электромобиль, который заряжают раз в неделю — технологии уже на подходе

2:17
Авто

Фторид-ионные батареи могут навсегда изменить индустрию хранения энергии. Они обещают значительно превзойти литий-ионные аналоги как по ёмкости, так и по безопасности. Учёные из Института технологий Карлсруэ (KIT) представили концепцию этих батарей, в которой анод состоит из металла, катод — из фторида металла, а твёрдый электролит содержит фтор.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Такая конструкция позволяет заряду передаваться через фторид-ионы, обеспечивая плотность энергии, в десять раз превышающую возможности современных литий-ионных аккумуляторов.

Проблемы высокой температуры решены

Ранее основным недостатком фторид-ионных аккумуляторов была необходимость в высоких температурах для работы. Однако исследователи из Университета Дьюка совершили технологический прорыв, изучив поведение ионов в суперионных материалах. Это открытие приближает нас к созданию эффективных твердотельных батарей, способных работать при комнатной температуре.

Toyota уже тестирует новые батареи

Японский автопроизводитель Toyota совместно с учёными Университета Киото разработал прототип фторид-ионных батарей, который демонстрирует уникальные характеристики:

  • Объёмная ёмкость в 3 раза больше, чем у литий-ионных батарей
  • Удельная ёмкость в 2 раза выше
  • Запас хода электромобилей может достигать 1200 км на одной зарядке

Ключевым элементом разработки стал нитрид меди, который позволяет высвобождать три электрона вместо одного, значительно увеличивая плотность энергии.

Основные препятствия перед массовым производством

Несмотря на многообещающие характеристики, массовый выпуск фторид-ионных батарей пока невозможен. Главные вызовы:

  • Необходимость поиска стабильных материалов для анодов и твёрдых электролитов
  • Повышение устойчивости батарей при различных температурах
  • Разработка эффективных производственных процессов

Исследователи продолжают работу над этими проблемами, и ожидается, что коммерческое применение фторид-ионных аккумуляторов станет реальностью к 2035 году.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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