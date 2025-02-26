Электромобиль, который заряжают раз в неделю — технологии уже на подходе

Фторид-ионные батареи могут навсегда изменить индустрию хранения энергии. Они обещают значительно превзойти литий-ионные аналоги как по ёмкости, так и по безопасности. Учёные из Института технологий Карлсруэ (KIT) представили концепцию этих батарей, в которой анод состоит из металла, катод — из фторида металла, а твёрдый электролит содержит фтор.
Такая конструкция позволяет заряду передаваться через фторид-ионы, обеспечивая плотность энергии, в десять раз превышающую возможности современных литий-ионных аккумуляторов.
Ранее основным недостатком фторид-ионных аккумуляторов была необходимость в высоких температурах для работы. Однако исследователи из Университета Дьюка совершили технологический прорыв, изучив поведение ионов в суперионных материалах. Это открытие приближает нас к созданию эффективных твердотельных батарей, способных работать при комнатной температуре.
Японский автопроизводитель Toyota совместно с учёными Университета Киото разработал прототип фторид-ионных батарей, который демонстрирует уникальные характеристики:
Ключевым элементом разработки стал нитрид меди, который позволяет высвобождать три электрона вместо одного, значительно увеличивая плотность энергии.
Несмотря на многообещающие характеристики, массовый выпуск фторид-ионных батарей пока невозможен. Главные вызовы:
Исследователи продолжают работу над этими проблемами, и ожидается, что коммерческое применение фторид-ионных аккумуляторов станет реальностью к 2035 году.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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