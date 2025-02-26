Летающие машины больше не миф — первый полёт доказал, что будущее уже наступило

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Представьте себе автомобиль, способный не только ездить по дорогам, но и взлетать вертикально, преодолевая пробки. Американская компания Alef Aeronautics сделала это реальностью, продемонстрировав свой электрический летающий автомобиль Model Zero в действии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летающий автомобиль

Первый публичный полет

В недавно опубликованном видео прототип Model Zero движется по дороге в Калифорнии, а затем неожиданно поднимается в воздух, перелетая через припаркованный автомобиль. Этот момент сравнивают с историческим полетом братьев Райт.

"Этот тест-драйв и полет представляют собой важное доказательство технологии в реальных городских условиях", — отметил генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовный.

Технические особенности Model Zero

Model Zero оснащен системой распределенной электрической тяги, где пропеллеры скрыты внутри корпуса, что придает автомобилю привычный внешний вид. После вертикального взлета автомобиль наклоняется боком, превращая боковые стороны в крылья, а кабина поворачивается, обеспечивая комфортное положение пассажиров.

Планы на будущее: Model A и Model Z

Следующим шагом компании станет коммерческая версия — Model A, рассчитанная на двух человек. Ожидается, что она сможет пролетать до 110 миль и проезжать по земле до 200 миль. Стоимость Model A составит около 300 000 долларов, и уже сейчас можно оформить предзаказ, внеся депозит в 150 долларов. К 2035 году Alef планирует представить Model Z — четырехместный летающий седан с увеличенной дальностью полета и поездки.

Новая эра транспорта

Появление таких транспортных средств, как Model Zero, может изменить наше представление о передвижении, предлагая альтернативу традиционным автомобилям и общественному транспорту. Хотя массовое внедрение летающих автомобилей потребует времени и адаптации инфраструктуры, первые шаги уже сделаны, и будущее, где автомобили летают, становится все ближе.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

