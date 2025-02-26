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Машины, которые покупают в Казахстане лучше всех — в списке неожиданные лидеры

2:07
Авто

В январе 2025 года казахстанцы приобрели 11 242 новых автомобиля, из которых 11 брендов — китайские. Это свидетельствует о растущем влиянии китайского автопрома на местном рынке.

Автовоз
Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автовоз

Рост популярности китайских марок

За последние четыре года доля китайских автомобилей в Казахстане увеличилась до 39%. Среди лидеров — Haval, Chery и Geely, демонстрирующие рост продаж до 126,5% в 2024 году. Например, Chery продала 14 883 автомобиля, а Geely — 8 252 единицы.

Традиционные лидеры рынка

Несмотря на успех китайских брендов, позиции южнокорейских марок остаются сильными. В 2024 году Hyundai продала 44 218 автомобилей, а Kia — 23 045 единиц. Модель Hyundai Tucson стала одной из самых популярных, с продажами в 22 389 единиц.

Изменения в предпочтениях потребителей

Растущий интерес к китайским автомобилям обусловлен сочетанием доступной цены и современного дизайна. Кроме того, расширение модельного ряда и улучшение качества сборки способствуют увеличению доверия потребителей к этим маркам.

Влияние на вторичный рынок

На вторичном рынке по-прежнему популярны японские, корейские, немецкие и российские автомобили. Бренды ВАЗ, Toyota и Volkswagen занимают лидирующие позиции по количеству откликов на объявления.

Перспективы рынка

С увеличением присутствия китайских брендов и сохранением позиций традиционных марок, казахстанский автомобильный рынок становится более разнообразным. Потребители получают широкий выбор моделей в разных ценовых категориях, что способствует росту конкуренции и улучшению качества предлагаемых автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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