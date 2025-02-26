Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС

Европейский Союз изменил свою позицию по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года. Первоначально планировалось, что с этого момента на рынке останутся только электромобили, но теперь стратегия пересмотрена.
Помимо электрокаров, в продаже сохранятся гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети (plug-in hybrid). Такое решение приняли после консультаций с автопроизводителями и анализа текущего состояния рынка.
Ключевым моментом обновлённой политики ЕС стало официальное признание синтетического топлива (e-fuels). Эти виды топлива производятся из водорода и углекислого газа, что позволяет значительно уменьшить углеродный след традиционных ДВС.
Это означает, что автомобили, работающие на e-fuels, смогут соответствовать новым экологическим стандартам и останутся на рынке после 2035 года. Такой шаг даёт автопроизводителям больше свободы в разработке новых моделей, не ограничивая их исключительно электрическими технологиями.
Решение пересмотреть запрет на ДВС связано с несколькими факторами:
Решение ЕС вызвало неоднозначную реакцию.
Критики уверены, что сохранение гибридов и e-fuels замедлит переход к экологически чистому транспорту. Они считают, что электромобили с нулевыми выбросами должны оставаться приоритетом для достижения климатических целей.
Сторонники изменений, напротив, уверены, что плавный переход позволит избежать экономических потрясений. Они также считают, что развитие синтетического топлива может стать дополнительным инструментом в борьбе с изменением климата.
Европейская комиссия продолжит следить за ситуацией и корректировать стратегию. Основная цель остаётся неизменной — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Однако теперь к решению проблемы подходят более гибко, учитывая разные технологии и интересы промышленности.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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