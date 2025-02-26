Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС

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Европейский Союз изменил свою позицию по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) после 2035 года. Первоначально планировалось, что с этого момента на рынке останутся только электромобили, но теперь стратегия пересмотрена.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Помимо электрокаров, в продаже сохранятся гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети (plug-in hybrid). Такое решение приняли после консультаций с автопроизводителями и анализа текущего состояния рынка.

Будущее за синтетическим топливом

Ключевым моментом обновлённой политики ЕС стало официальное признание синтетического топлива (e-fuels). Эти виды топлива производятся из водорода и углекислого газа, что позволяет значительно уменьшить углеродный след традиционных ДВС.

Это означает, что автомобили, работающие на e-fuels, смогут соответствовать новым экологическим стандартам и останутся на рынке после 2035 года. Такой шаг даёт автопроизводителям больше свободы в разработке новых моделей, не ограничивая их исключительно электрическими технологиями.

Что изменило позицию ЕС

Решение пересмотреть запрет на ДВС связано с несколькими факторами:

Неготовность инфраструктуры. Электрозарядных станций пока недостаточно, особенно в небольших городах и сельских регионах.

Потребительские сомнения. Высокая цена электромобилей и ограниченный запас хода всё ещё вызывают вопросы у покупателей.

Давление автопроизводителей. Компании, включая немецких и итальянских производителей, выступили за более гибкий переход к экологичному транспорту.

Защита рабочих мест. Многие страны ЕС опасаются массового сокращения рабочих мест в традиционном автопроме.

Споры не утихают

Решение ЕС вызвало неоднозначную реакцию.

Критики уверены, что сохранение гибридов и e-fuels замедлит переход к экологически чистому транспорту. Они считают, что электромобили с нулевыми выбросами должны оставаться приоритетом для достижения климатических целей.

Сторонники изменений, напротив, уверены, что плавный переход позволит избежать экономических потрясений. Они также считают, что развитие синтетического топлива может стать дополнительным инструментом в борьбе с изменением климата.

Что будет дальше

Европейская комиссия продолжит следить за ситуацией и корректировать стратегию. Основная цель остаётся неизменной — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Однако теперь к решению проблемы подходят более гибко, учитывая разные технологии и интересы промышленности.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

