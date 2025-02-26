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Выбросить или восстановить? Как устаревшие батареи электричек находят новую работу

3:24
Авто

В мире, где электромобили становятся всё более популярными, возникает важный вопрос: что делать с их батареями по окончании срока службы? Итальянский стартап Reefilla, основанный в 2021 году в Турине Марко Бевилаквой, Пьетро Бальдой и Габриэле Бергольо, предлагает инновационное решение этой проблемы.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Новая жизнь для старых батарей

Reefilla специализируется на продлении срока службы батарей электромобилей, превращая их из отходов в ценный ресурс. Компания разработала передовой процесс повторного использования, который не только увеличивает продолжительность жизни батарей, но и снижает потребление ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. Этот подход способствует созданию замкнутой экономики, где вчерашние батареи становятся источником энергии для завтрашнего дня.

Преимущества подхода Reefilla

Используя собственную методологию, Reefilla добилась впечатляющих результатов:

  • Снижение затрат на 50%: оптимизированные процессы позволяют существенно уменьшить операционные расходы и исключить необходимость в дорогостоящем оборудовании.

  • Ускорение тестирования в 40 раз: применение современных технологий значительно сокращает время проверки и квалификации батарей.

  • Гибкость на 100%: методология адаптируется к различным операционным сценариям, позволяя тестировать разные типы модулей.

Рынок вторичной жизни батарей

В 2021 году мировой рынок батарей электромобилей, получивших "вторую жизнь", оценивался в 255 миллионов долларов США. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет примерно 92 миллиардов долларов, демонстрируя ежегодный рост на 45,2% с 2022 по 2030 годы.

Reefilla активно сотрудничает с ведущими автопроизводителями, устанавливая стратегические партнёрства для создания замкнутых экосистем и разработки процессов управления жизненным циклом батарей.

Инновации и устойчивое развитие

Компания выделяется своим инновационным подходом к повторному использованию батарей, выходящим за рамки простого восстановления модулей. Reefilla обладает внутренней экспертизой в управлении батарейными блоками, соблюдении протоколов безопасности, оценке состояния заряда и здоровья батарей, а также в разборке и обработке субмодулей.

Особое внимание уделяется восстановлению ценных компонентов, таких как разъёмы, электронные элементы, предохранители и датчики, интегрируя их в устойчивую экосистему, где каждая деталь находит своё применение.

Будущее с Reefilla

Цель Reefilla — превратить батареи, достигшие конца своего первоначального срока службы, в источники энергии для будущих транспортных средств и инфраструктуры. Это способствует энергетической независимости и облегчает переход к устойчивой энергетике.

Интегрируя возобновляемые источники энергии с передовыми технологиями хранения, Reefilla стремится поддерживать низкоуглеродную экономику и защищать планету для будущих поколений, подчёркивая важность замкнутой экономики.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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