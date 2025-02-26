Запрещённый приём: как выбрать дизельную машину, чтобы не пожалеть через год

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3:14
Авто

В эпоху стремительного перехода к электромобилям и гибридным технологиям, дизельные автомобили постепенно уступают свои позиции. Однако для тех, кто ценит экономичность и дальнобойность дизельных двигателей, на рынке всё ещё представлены некоторые модели.

Volkswagen Passat
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat

Volkswagen Passat TDI: надёжность и эффективность

Volkswagen Passat с дизельным двигателем остаётся популярным выбором среди автолюбителей. В ходе тестирования на дистанции 2000 км, включавшей 70% движения по автомагистралям и 30% по обычным дорогам, средний расход топлива составил впечатляющие 5,3 л/100 км. На трассе показатель достигал 4,8 л/100 км, а на автомагистрали при скорости 130 км/ч — 5,6 л/100 км. Такие результаты подтверждают экономичность и эффективность Passat TDI.

DS 7: сочетание роскоши и дизельной мощности

Французский премиальный бренд DS предлагает модель DS 7 с дизельным двигателем 1.5 BlueHDi мощностью 130 л. с. Эта версия доступна в различных комплектациях, начиная с базовой Bastille по цене от 44 700 евро. DS 7 сочетает элегантный дизайн, современные технологии и экономичный дизельный двигатель, что делает его привлекательным вариантом для ценителей комфорта и эффективности.

Toyota Proace Combi D-4D: вместительность и практичность

Для тех, кто ищет вместительный автомобиль для перевозки пассажиров, Toyota Proace Combi с дизельным двигателем D-4D предлагает комфортное размещение до девяти человек. На скорости 130 км/ч автомобиль демонстрирует уверенную устойчивость, а уровень шума в салоне остаётся приемлемым. Однако стоит учитывать, что средний расход топлива на автомагистрали составляет около 9-9,5 л/100 км.

Рынок дизельных автомобилей: тенденции и перспективы

Несмотря на наличие этих моделей, доля дизельных автомобилей на рынке значительно сократилась за последнее десятилетие. В 2012 году дизельные автомобили составляли 72,9% продаж новых автомобилей во Франции, тогда как к июню 2023 года эта цифра снизилась до 10,6%. Основными причинами такого спада являются ужесточение экологических норм, развитие зон с ограничением выбросов и рост популярности электрических и гибридных автомобилей.

Хотя выбор новых дизельных автомобилей становится всё более ограниченным, такие модели, как Volkswagen Passat TDI, DS 7 и Toyota Proace Combi D-4D, продолжают предлагать сочетание экономичности, мощности и практичности. Однако потенциальным покупателям следует учитывать текущие тенденции рынка и возможные ограничения для дизельных автомобилей в будущем.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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