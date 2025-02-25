Детский тариф такси подешевеет? Депутаты выступили с новой инициативой

Депутаты Госдумы уверены, что тариф "Детский" в нашей стране должен соответствовать обычному. Его стоимость не может быть выше, чем стоимость стандартного тарифа.
По словам парламентариев, за перевоз детского кресла в автомобиле не должны брать дополнительную плату.
В Государственную Думу скоро внесут законопроект по этому поводу. Изменения коснутся закона "Об оргaнизации перевозок пассaжиров и багажа легковым такси в РФ", сообщает портал KP. RU.
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