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Как случайно включить заднюю на ходу и не остаться пешеходом. Секреты АКПП

2:43
Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) продолжают уверенно вытесняться с рынка традиционными механическими машинами, но вопросы эксплуатации АКПП по-прежнему остаются актуальными. Один из самых популярных на автомобильных форумах — что будет, если случайно сменить режим движения, пока машина в движении?

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Какие ошибки случаются при переключении на ходу

Владельцы автошколы рассказали в беседе с редакцией портала njcar. ru, что переключение на заднюю скорость или в паркинг на АКПП должно происходить только на стоящем автомобиле. Тем не менее, водители часто случайно путаются и переключают селектор прямо во время движения.

Почему водители путаются

Часто такую ошибку совершают водители, привыкшие к механической коробке. Инстинктивное желание переключить передачу может привести к случайному изменению режима. Главное в этой ситуации — не паниковать, а плавно вернуть селектор в положение "D".

Как не повредить трансмиссию

Ранее, до конца 1980-х годов, автоматические коробки передач не имели защиты от некорректных переключений, и резкое переключение в реверс могло привести к повреждениям трансмиссии. Сегодня же большинство АКПП оснащены встроенной защитой от таких ошибок, что делает современные коробки более безопасными. Однако последствия зависят от того, в какой именно режим переключился селектор.

Что делать, если попали в "P"

Если случайно попали в "P", переживать не стоит, так как для этого нужно преодолеть еще одну ступень. В такой ситуации достаточно плавно вернуть селектор в "D". Современные машины не дадут заблокировать трансмиссию, но на старых автомобилях в этой ситуации можно услышать характерный скрежет фиксатора.

Что происходит при переключении в "N"

Переключение в "N" не вредит коробке, но длительное движение на нейтральной передаче нежелательно. Потеря сцепления с трансмиссией лишает автомобиль тяги, и при большой скорости это может повлиять на управляемость. В таких случаях лучше сразу вернуть селектор в "D".

Как избежать проблем, если переключились в "R"

Если же переключение случайно произошло в "R", система безопасности не даст включить заднюю передачу при движении. Однако если это случится при нажатии на тормоза, например, на скользкой дороге, реверс может включиться, что приведет к резкому толчку. Чтобы избежать этой ситуации, достаточно сразу вернуть режим в "D".

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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