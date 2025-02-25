Включили печку, и батарея села — к чему еще не были готовы владельцы электрокаров

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2:01
Авто

Электромобили стремительно вошли в нашу жизнь, предлагая экологичную альтернативу традиционным автомобилям. Однако, несмотря на их популярность, автопроизводители сталкиваются с неожиданными трудностями в продвижении этой технологии.

Tesla Model 3 (2016)
Фото: commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Tesla Model 3 (2016)

Снижение спроса на электромобили

Ведущие автоконцерны, такие как General Motors и Ford, пересматривают свои амбициозные планы по выпуску электромобилей. Генеральный директор GM, Мэри Барра, признала, что компания не сможет достичь ранее заявленных целей по производству 100 тысяч электромобилей во второй половине 2023 года.

Ford также отложил планы по достижению годового производства в 600 тысяч электромобилей, ссылаясь на изменяющиеся рыночные условия.

Проблемы инфраструктуры и технологии

Одной из ключевых проблем остается недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций. В условиях низких температур эффективность батарей снижается, что приводит к уменьшению запаса хода и увеличению времени зарядки. В России, например, зимой запас хода некоторых электромобилей может сокращаться до 80-110 км.

Пересмотр стратегий автопроизводителей

В ответ на эти вызовы некоторые компании, такие как Lucid Motors, предлагают сосредоточиться на разработке электромобилей с меньшими батареями и развитии сети зарядных станций второго уровня. Однако эксперты выражают сомнения в эффективности такого подхода, учитывая потребность пользователей в значительном запасе хода для дальних поездок.

Несмотря на стремление к экологически чистому транспорту, автопроизводители сталкиваются с реальными проблемами в продвижении электромобилей. Решение этих вопросов требует комплексного подхода, включающего развитие инфраструктуры, совершенствование технологий и адаптацию стратегий к текущим рыночным условиям.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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