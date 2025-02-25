Audi A5 2025: Ценовой старт и технические новшества

Прощай, A4: Новая эра Audi началась

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Немецкий автопроизводитель объявил стартовую стоимость новинки 2025 года — Audi A5, которая пришла на смену предыдущей модели A4. Базовая версия теперь оценивается в 3600 превышает цену предшественницы. Ожидается, что как A5, так и более динамичная S5 поступят в продажу на территории США до конца второго квартала текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ (photography by david adam kess) Audi logo

В последние годы линейка Audi неоднократно меняла названия и структуру, что могло запутать даже опытных автолюбителей. Однако с новым A5 всё становится проще: модель, сочетающая черты седана и хэтчбека, получила обновлённую платформу. По сравнению с A4, новинка крупнее в длину, ширину и высоту, а её колёсная база увеличена на 7,6 см для дополнительного простора в салоне.

Под капотом базовой версии установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 268 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой. Для поклонников скорости предусмотрена модификация S5 с 3,0-литровым битурбо V6 на 362 л.с. Точные цены на остальные комплектации пока не раскрыты, но подробности обещают опубликовать ближе к началу продаж.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik (с нем. — «Прогресс через технологии»). Объём производства в 2016 году составил около 1 903 259 автомобилей.



