Южнокорейская компания Kia подает первые сигналы к возвращению в Россию.
Автоконцерн уже разместил вакансии на специалиста по маркетингу и техконсультанта. Их цель — поддержка пока действующих дилерских контрактов.
Это первый звонок активности южнокорейцев после ухода в 2022 году. Аналитики убеждены: если они вернутся, то только с своим производством, поскольку из-за утильсбора и новых пошлин импорт стал невыгоден.
Остальные гиганты из Южной Кореи — Hyundai, LG Electronics и Samsung — внимательно следят за ходом событий между РФ и США. Но за время отсутствия этих производителей бренды из Китая прочно заняли свободную нишу. Решится ли Kia постучаться обратно в Россию?
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.