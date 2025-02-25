Бренд Kia возвращается? Корейцы набирают персонал в России

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Южнокорейская компания Kia подает первые сигналы к возвращению в Россию.

Фото: Wikipedia by Tomash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA

Автоконцерн уже разместил вакансии на специалиста по маркетингу и техконсультанта. Их цель — поддержка пока действующих дилерских контрактов.

Это первый звонок активности южнокорейцев после ухода в 2022 году. Аналитики убеждены: если они вернутся, то только с своим производством, поскольку из-за утильсбора и новых пошлин импорт стал невыгоден.

Остальные гиганты из Южной Кореи — Hyundai, LG Electronics и Samsung — внимательно следят за ходом событий между РФ и США. Но за время отсутствия этих производителей бренды из Китая прочно заняли свободную нишу. Решится ли Kia постучаться обратно в Россию?