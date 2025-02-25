Если Tesla — это iPhone, то Mercedes теперь сделал Nokia 3310 среди электромобилей

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Авто

Mercedes-Benz активно работает над созданием электромобилей с пробегом до 1000 км на одном заряде, используя инновационные твердотельные батареи. Совместно с американской компанией Factorial Energy, Mercedes стремится внедрить эту технологию в свои будущие модели, обеспечивая более длительный пробег и повышенную эффективность.

Mercedes
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Mercedes

Преимущества твердотельных батарей

Твердотельные батареи отличаются от традиционных литий-ионных использованием твердого электролита вместо жидкого. Это повышает безопасность и позволяет увеличить плотность энергии. По данным Factorial Energy, их новая батарея Solstice может обеспечить на 80% больший пробег по сравнению с современными литий-ионными аналогами.

Тестирование на дорогах

Mercedes уже проводит дорожные испытания прототипов, оснащенных твердотельными батареями, в Великобритании. Используя модифицированную версию модели EQS, компания оценивает реальные показатели и надежность новой технологии. Хотя полные технические характеристики еще не раскрыты, ожидается, что новая батарея увеличит пробег автомобиля примерно на 25%.

Планы на будущее

Главный технический директор Mercedes, Маркус Шафер, отметил, что компания планирует начать серийное производство электромобилей с твердотельными батареями к концу текущего десятилетия. Эта инициатива направлена на установление новых стандартов в области дальности хода, стоимости и производительности электромобилей.

Сотрудничество с другими автопроизводителями

Помимо Mercedes, Factorial Energy сотрудничает с такими автогигантами, как Hyundai и Stellantis, для совершенствования технологии твердотельных батарей. Цель — массовое внедрение этих батарей в электромобили к 2030 году, что позволит значительно улучшить их характеристики и сделать более привлекательными для потребителей.

Разработка и внедрение твердотельных батарей — значительный шаг вперед в эволюции электромобилей. Увеличение пробега до 1000 км на одном заряде может существенно изменить восприятие электромобилей и ускорить переход к устойчивому транспорту.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна "Mercedes-Benz Group".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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