Этот человек не показывает лица, но все знают его машины — как загадочный богач собирает редчайшие авто

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2:03
Авто

В мире роскошных автомобилей редкие модели становятся объектами страсти коллекционеров. Недавно бразильский магнат, известный под псевдонимом Жуниор, пополнил свою впечатляющую коллекцию, приобретя Pagani Utopia — суперкар, стоимость которого оценивается в 60 миллионов реалов.

Pagani Utopia
Фото: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Pagani Utopia

Тайна личности коллекционера

Жуниор, скрывающий своё настоящее имя и появляющийся на публике исключительно в шлеме, уже почти два десятилетия увлекается покупкой роскошных автомобилей. В 2024 году он стал обладателем единственного в Бразилии Bugatti Chiron, оцененного в 50 миллионов реалов. Его первая значимая покупка — Porsche Boxster S 2008 года — вызвала разногласия в семье.

"Родители перестали со мной разговаривать на некоторое время", — поделился он в интервью подкасту Motorgrid Brasil.

Pagani Utopia: редкость на дорогах

Pagani Utopia — это произведение автомобильного искусства, выпущенное ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Все автомобили были распроданы ещё до официального релиза в 2022 году. Модель сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, что делает её желанной для коллекционеров по всему миру.

Страсть к эксклюзивности

Жуниор активно демонстрирует свои приобретения в социальных сетях, неизменно сохраняя анонимность. Его коллекция включает редчайшие модели, каждая из которых — результат тщательного отбора и значительных инвестиций. Стремление к обладанию уникальными автомобилями подчёркивает его преданность миру автоколлекционирования.

Приобретение Pagani Utopia подтверждает статус Жуниора как одного из самых преданных и загадочных коллекционеров роскошных автомобилей в Бразилии. Его увлечение продолжает привлекать внимание автолюбителей и энтузиастов по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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