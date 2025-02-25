Этот человек не показывает лица, но все знают его машины — как загадочный богач собирает редчайшие авто

В мире роскошных автомобилей редкие модели становятся объектами страсти коллекционеров. Недавно бразильский магнат, известный под псевдонимом Жуниор, пополнил свою впечатляющую коллекцию, приобретя Pagani Utopia — суперкар, стоимость которого оценивается в 60 миллионов реалов.
Жуниор, скрывающий своё настоящее имя и появляющийся на публике исключительно в шлеме, уже почти два десятилетия увлекается покупкой роскошных автомобилей. В 2024 году он стал обладателем единственного в Бразилии Bugatti Chiron, оцененного в 50 миллионов реалов. Его первая значимая покупка — Porsche Boxster S 2008 года — вызвала разногласия в семье.
"Родители перестали со мной разговаривать на некоторое время", — поделился он в интервью подкасту Motorgrid Brasil.
Pagani Utopia — это произведение автомобильного искусства, выпущенное ограниченным тиражом в 99 экземпляров. Все автомобили были распроданы ещё до официального релиза в 2022 году. Модель сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии, что делает её желанной для коллекционеров по всему миру.
Жуниор активно демонстрирует свои приобретения в социальных сетях, неизменно сохраняя анонимность. Его коллекция включает редчайшие модели, каждая из которых — результат тщательного отбора и значительных инвестиций. Стремление к обладанию уникальными автомобилями подчёркивает его преданность миру автоколлекционирования.
Приобретение Pagani Utopia подтверждает статус Жуниора как одного из самых преданных и загадочных коллекционеров роскошных автомобилей в Бразилии. Его увлечение продолжает привлекать внимание автолюбителей и энтузиастов по всему миру.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.