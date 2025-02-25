Эти машины выглядят так, будто их рисовал ребенок — но Ford их выпустил всерьёз

3:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В истории автомобилестроения даже такие гиганты, как Ford, сталкивались с неудачами в дизайне. Представляем пять моделей Ford, которые запомнились своим спорным внешним видом.

1. Ford Edsel Pacer (1958)

В 1958 году Ford представил модель Edsel Pacer, названную в честь сына Генри Форда — Эдсела Форда. Несмотря на значительные инвестиции и масштабную рекламную кампанию, автомобиль не оправдал ожиданий. Особенно критике подверглась вертикальная решётка радиатора, которую сравнивали с "сиденьем унитаза" и другими неудачными образами. В результате модель стала символом коммерческого провала.

2. Ford Pinto (1971-1980)

Ford Pinto, выпускавшийся с 1971 по 1980 год, изначально задумывался как доступный компактный автомобиль. Однако его репутация была подорвана из-за конструктивных недостатков, особенно расположения топливного бака, что делало машину уязвимой при столкновениях сзади. Хотя дизайн Pinto не был столь вызывающим, как у других моделей в этом списке, сочетание простоты и проблем с безопасностью привело к негативному восприятию.

3. Ford Scorpio (1994-1998)

Второе поколение Ford Scorpio, представленное в 1994 году, отличалось необычным дизайном с выпуклыми фарами и широкой решёткой радиатора. Несмотря на комфортный салон и хорошие технические характеристики, внешний вид автомобиля вызвал негативную реакцию публики и прессы.

Журналист Джереми Кларксон описал его как "автомобиль с лицом такой невообразимой уродливости, что дети будут плакать при его виде". Низкие продажи привели к прекращению производства модели в 1998 году.

4. Ford Taurus (1996-1999)

Модель Ford Taurus второго поколения, выпускавшаяся с 1996 по 1999 год, получила обновлённый дизайн с округлыми формами и овальными элементами. Однако такие изменения не пришлись по вкусу многим покупателям, и автомобиль получил прозвище "овальный Таурус". Несмотря на попытки освежить внешний вид, продажи модели снизились, и в следующем поколении дизайн был существенно переработан.

5. Ford Mustang II (1974-1978)

В ответ на нефтяной кризис 1970-х годов Ford выпустил компактную версию своего знаменитого спорткара — Mustang II. Модель отличалась меньшими размерами и менее агрессивным дизайном по сравнению с предшественником. Хотя автомобиль соответствовал требованиям времени, многие поклонники марки критиковали его за утрату спортивного духа и непривлекательный внешний вид.

Эти модели служат напоминанием о том, как важен гармоничный дизайн в сочетании с техническими характеристиками для успеха автомобиля на рынке.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

