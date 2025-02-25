BMW пересматривает инвестиции в электропроизводство Mini в Оксфорде

BMW объявил о пересмотре плана инвестиций в размере 600 (66.8 млрд. руб.) миллионов фунтов стерлингов для организации производства электромобилей Mini на оксфордском заводе, объясняя это снижением спроса на электрокары.
Первоначально, согласно анонсу 2023 года, компания намеревалась наладить выпуск моделей Mini Cooper на батарейном приводе и кроссовера Mini Aceman с 2026 года. В рамках этой схемы предполагалось привлечение 60 миллионов фунтов стерлингов государственных субсидий по инициативе правительства Риши Сунака. Ранее BMW уже изменил свою стратегию, перенаправив производство электромобилей Mini на более экономичные заводы в Китае, что само по себе стало важным поворотным моментом.
Оксфордский завод, где трудится 4500 сотрудников и который существует уже более ста лет, теперь будет продолжать выпуск моделей Mini с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При этом сомнения вызывают дальнейшие перспективы предприятия, так как изначально планировалось, что к 2030 году завод полностью перейдёт на производство электромобилей.
Кроме того, автопроизводители Великобритании вынуждены соблюдать строгие нормы по продажам электрокаров. В текущем году требуется, чтобы доля электромобилей составляла 28% от общего объёма продаж, что значительно превышает планку в 22% в 2024 году. Несоблюдение этих показателей грозит штрафами до 15 000 фунтов стерлингов (1.6 млн. руб.) за каждую не соответствующую нормам единицу.
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт. Председателем правления компании является Оливер Ципсе. Главный дизайнер — Йозеф Кабан. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BMW Group заняла 64-е место, а в списке Fortune Global 500 — 59-е место.
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