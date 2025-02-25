BMW пересматривает инвестиции в электропроизводство Mini в Оксфорде

Снижение спроса на электромобили заставило BMW изменить планы

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BMW объявил о пересмотре плана инвестиций в размере 600 (66.8 млрд. руб.) миллионов фунтов стерлингов для организации производства электромобилей Mini на оксфордском заводе, объясняя это снижением спроса на электрокары.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo Wien 25 July 2020 JM

Первоначально, согласно анонсу 2023 года, компания намеревалась наладить выпуск моделей Mini Cooper на батарейном приводе и кроссовера Mini Aceman с 2026 года. В рамках этой схемы предполагалось привлечение 60 миллионов фунтов стерлингов государственных субсидий по инициативе правительства Риши Сунака. Ранее BMW уже изменил свою стратегию, перенаправив производство электромобилей Mini на более экономичные заводы в Китае, что само по себе стало важным поворотным моментом.

Оксфордский завод, где трудится 4500 сотрудников и который существует уже более ста лет, теперь будет продолжать выпуск моделей Mini с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При этом сомнения вызывают дальнейшие перспективы предприятия, так как изначально планировалось, что к 2030 году завод полностью перейдёт на производство электромобилей.

Кроме того, автопроизводители Великобритании вынуждены соблюдать строгие нормы по продажам электрокаров. В текущем году требуется, чтобы доля электромобилей составляла 28% от общего объёма продаж, что значительно превышает планку в 22% в 2024 году. Несоблюдение этих показателей грозит штрафами до 15 000 фунтов стерлингов (1.6 млн. руб.) за каждую не соответствующую нормам единицу.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт. Председателем правления компании является Оливер Ципсе. Главный дизайнер — Йозеф Кабан. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BMW Group заняла 64-е место, а в списке Fortune Global 500 — 59-е место.



