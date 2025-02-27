Чем больше китайских машин в городе, тем дороже их чинить — вот такая арифметика

В последние годы владельцы автомобилей в Петербурге всё чаще обращались в автосервисы, так как средний возраст машин рос, а доступных моделей западных брендов становилось всё меньше. Однако в конце 2024 года ситуация резко изменилась: автомобили из Китая заняли большую часть рынка, что неожиданно привело к подорожанию услуг автосервисов, сообщает "За рулем".
Руководитель отдела маркетинга одной из сетей автосервисов, Алмас Гаджиев, объясняет: обслуживание китайских машин требует особого подхода, а это повлияло на цены. Среди основных проблем:
По данным "Авито", во втором полугодии 2024 года продажи автозапчастей в Петербурге выросли на 6%, но рост цен и спроса на комплектующие для китайских авто оказался ещё выше:
Помимо технического обслуживания, владельцы китайских автомобилей всё чаще выбирают услуги детейлинга. Им важно защитить лакокрасочное покрытие и придать автомобилю более дорогой вид.
Таким образом, китайские автомобили кардинально изменили рынок автосервисов в Петербурге. Теперь их владельцам приходится не только искать запчасти, но и привыкать к новым ценам на ремонт.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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