Чем больше китайских машин в городе, тем дороже их чинить — вот такая арифметика

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы владельцы автомобилей в Петербурге всё чаще обращались в автосервисы, так как средний возраст машин рос, а доступных моделей западных брендов становилось всё меньше. Однако в конце 2024 года ситуация резко изменилась: автомобили из Китая заняли большую часть рынка, что неожиданно привело к подорожанию услуг автосервисов, сообщает "За рулем".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тормозные колодки

Почему ремонт "китайцев" дороже

Руководитель отдела маркетинга одной из сетей автосервисов, Алмас Гаджиев, объясняет: обслуживание китайских машин требует особого подхода, а это повлияло на цены. Среди основных проблем:

Не хватает мастеров, которые умеют работать с китайскими автомобилями.

Дефицит оригинальных запчастей, а аналоги подходят не всегда.

Отсутствие отработанных технологий ремонта для новых китайских моделей.

Рост зарплат специалистов и повышение операционных расходов.

Какие марки чинят чаще всего

По данным "Авито", во втором полугодии 2024 года продажи автозапчастей в Петербурге выросли на 6%, но рост цен и спроса на комплектующие для китайских авто оказался ещё выше:

Exeed — спрос на запчасти увеличился в 6 раз.

Changan — продажи выросли в 4 раза.

Haval и Chery — рост на 63%.

Москвич — спрос на запчасти увеличился на 56%.

Omoda и Jetour — тоже в лидерах по росту потребности в запчастях.

Детейлинг вместо ремонта

Помимо технического обслуживания, владельцы китайских автомобилей всё чаще выбирают услуги детейлинга. Им важно защитить лакокрасочное покрытие и придать автомобилю более дорогой вид.

Таким образом, китайские автомобили кардинально изменили рынок автосервисов в Петербурге. Теперь их владельцам приходится не только искать запчасти, но и привыкать к новым ценам на ремонт.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



