Получить права теперь сложнее, чем пройти собеседование в ФСБ

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1:10
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МВД России подготовило изменения в административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщили в Госавтоинспекции через Telegram-канал.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Кому теперь могут отказать в сдаче экзамена

Одним из предложенных изменений станет расширение списка оснований для отказа в допуске к экзаменам. В первую очередь это коснётся иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых действует режим высылки.

Как будут проверять кандидатов

Перед сдачей экзаменов кандидатов будут проверять по реестру контролируемых лиц. Если человек числится в этом списке, ему откажут в сдаче теории и вождения.

Какие документы теперь понадобятся

Также планируется расширить список документов, удостоверяющих личность. В него включат временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ.

Пока эти изменения проходят экспертизу, но если их утвердят, процедура получения водительских прав для некоторых категорий граждан станет заметно сложнее.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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