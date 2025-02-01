Получить права теперь сложнее, чем пройти собеседование в ФСБ

МВД России подготовило изменения в административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. В настоящий момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщили в Госавтоинспекции через Telegram-канал.
Одним из предложенных изменений станет расширение списка оснований для отказа в допуске к экзаменам. В первую очередь это коснётся иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых действует режим высылки.
Перед сдачей экзаменов кандидатов будут проверять по реестру контролируемых лиц. Если человек числится в этом списке, ему откажут в сдаче теории и вождения.
Также планируется расширить список документов, удостоверяющих личность. В него включат временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ.
Пока эти изменения проходят экспертизу, но если их утвердят, процедура получения водительских прав для некоторых категорий граждан станет заметно сложнее.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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