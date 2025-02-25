ЕС готовит штрафы за превышение лимитов CO₂ в 2025 году

Acea требует ускоренного перехода к электромобилям

4:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Прежде чем обсуждать термический запрет 2035, существует насущная проблема для "Acea" — европейского лобби автопроизводителей. ЕС планирует в 2026 году наложить штрафы на сумму 16 миллиардов евро на компании, которые, как ожидается, превысят установленные лимиты выбросов CO₂ уже в 2025 году. Европейское агентство по окружающей среде вместе с Комиссией проведут детальные расчёты и проверки транспортных средств, зарегистрированных за текущий год. При выявлении нарушений будут применяться меры в соответствии с Регламентом 2019, введённым в рамках Зеленого курса.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электромобиль во время зарядки в Берлине

Лобби Acea настаивает на том, что для достижения нормативных показателей необходимо существенно увеличить продажи электромобилей, одновременно резко сократив количество автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это позволит снизить средний уровень выбросов. Однако рынок ЕС отказывается от концепции полного перехода на электроэнергию по ряду причин: завышенные цены без субсидий, недостаток зарядных станций и высокая стоимость электроэнергии. В результате, санкционные меры могут негативно сказаться на инвестиционной активности автопроизводителей и их возможности поддерживать рабочие места в период затратного экологического перехода, особенно в условиях, когда Китай активно завоёвывает европейский рынок, предлагая электромобили по более низким ценам.

Но почему-же так много автопроизводителей и чиновников против "зелёной повестки" или хотят её смягчить? Вот несколько причин:

Нужны большие инвестиции; Инфраструктурные затраты; Утилизация аккумуляторов; Дорогая добыча редких ресурсов для производства аккумуляторов; Загрязнение среды от вредного производства аккумуляторов.

По мнению представителей Acea, ЕС должен проявить гибкость и принять решение о средних показателях соответствия для периода 2025-2029 годов, чтобы дать производителям больше времени на адаптацию. Это позволит избежать риска возникновения механизма "пулинга", при котором европейские компании будут вынуждены покупать зеленые кредиты у китайских производителей или у Tesla из США, что только усилит позиции их конкурентов.

В автомобильном секторе, где каждая сторона стремится укрепить свои позиции, часть игроков из электротранспортной индустрии считает, что санкции ЕС могут стать полезным стимулом для перехода на экологичные технологии. Две крупные группы, объединяющие многочисленные компании, выступают с призывом к Брюсселю не поддаваться давлению Acea. В первую очередь, это организация E-Mobility Europe, включающая автопроизводителей, поставщиков, управляющих автопарками и операторов зарядных станций, среди которых оказались Tesla и мировой лидер по производству батарей CATL. Второй стороной выступает ChargeUp Europe, ассоциация, представляющая интересы отрасли зарядной инфраструктуры и объединяющая такие компании, как Tesla, Ampeco, TotalEnergies и ChargePoint. Они считают, что любые задержки с выполнением лимитов выбросов лишь отдаляют Европу от Китая и тормозят инвестиционные проекты.

Немаловажным остаётся и вопрос Германии. Существовало мнение, что в случае победы правых с результатом свыше 51%, давление на ЕС с требованием отмены запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания могло бы возрасти. Однако ожидается, что эту инициативу возьмёт на себя коалиция с участием CUS/CSU, которая никогда полностью не выступала против Зеленого курса 2019 и электромобилей, лишь намекая на возможность технологической нейтральности. Также остаётся неопределённым, будет ли будущий канцлер Фридрих Мерц, возможно, возглавляющий правительство уже с весны 2025 года, вступать в конфронтацию со своей соотечественницей, президентом Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, активно поддерживающей зеленые инициативы. Жёсткое поражение левых, выступавших за провальный Green Deal, может оказаться недостаточным для значительных изменений в Брюсселе, а пока крупнейшие немецкие автогиганты, поставщики и профсоюзы предпочитают сохранять молчание.

Уточнения

Зелёный пакт для Европы (также: Европейский зеленый курс) (the European Green Deal) — план достижения нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах Европейского союза (ЕС) к 2050 году.



