Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке авто с пробегом большинство покупателей первым делом смотрят на одометр. Но эксперты предупреждают: маленькие цифры — не всегда хороший знак, а большой пробег — не приговор.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробег

Какой пробег считается нормальным

Средний автомобиль проезжает 15-20 тысяч километров в год. Это значит, что пятилетняя машина с пробегом 75-100 тысяч км — это нормально. Но этот показатель очень условный:

Если авто часто ездило по пробкам, сцепление и двигатель могли износиться быстрее.

В холодных регионах кузов мог пострадать от реагентов и коррозии.

Агрессивный стиль вождения тоже сокращает срок службы ключевых узлов.

Маленький пробег — скрытая проблема

Если автомобиль за 10 лет проехал всего 50 000 км — это скорее повод задуматься, чем радоваться. Долгие простои могут привести к:

высыханию резинок и уплотнителей,

ржавчине тормозных дисков,

ухудшению качества жидкостей.

Кроме того, существует риск скрученного пробега, поэтому перед покупкой важно проверить историю через базы данных или сервисную книжку.

Какой пробег критичен

Для бензиновых авто 150-200 тысяч км — это ещё нормально, но после 250 тысяч стоит внимательнее проверять двигатель и турбину.

150-200 тысяч км — это ещё нормально, но после 250 тысяч стоит внимательнее проверять двигатель и турбину. Для дизельных моторов 200-300 тысяч км — стандартный ресурс, но важно следить за состоянием топливной системы, так как её ремонт стоит недёшево.

Какие марки переживают пробег лучше других

Японские бренды (Toyota, Honda, Subaru, Lexus) спокойно ходят за 300 000 км.

Премиальные марки (Mercedes-Benz, Volvo) тоже долговечны, но требуют дорогого обслуживания.

Корейцы (Kia, Hyundai) уверенно служат до 200 000 км без особых проблем.

Как проверить машину перед покупкой

Диагностика в сервисе поможет выявить проблемы с двигателем, трансмиссией и подвеской.

Проверка истории покажет, не был ли скручен пробег.

Состояние салона может многое рассказать: если руль и сиденья изношены, а пробег маленький — это повод насторожиться.

Не забудьте проверить замену расходников: ремень ГРМ, жидкости и фильтры. Если их не меняли — готовьтесь к дополнительным тратам.

Пробег — это важно, но главное — общее состояние автомобиля. Лучше взять ухоженную машину с 200 000 км пробега, чем "запущенную" с 50 000 км, но кучей скрытых проблем.

Уточнения

Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.

