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Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки

2:49
Авто

При покупке авто с пробегом большинство покупателей первым делом смотрят на одометр. Но эксперты предупреждают: маленькие цифры — не всегда хороший знак, а большой пробег — не приговор.

пробег
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробег

Какой пробег считается нормальным

Средний автомобиль проезжает 15-20 тысяч километров в год. Это значит, что пятилетняя машина с пробегом 75-100 тысяч км — это нормально. Но этот показатель очень условный:

  • Если авто часто ездило по пробкам, сцепление и двигатель могли износиться быстрее.
  • В холодных регионах кузов мог пострадать от реагентов и коррозии.
  • Агрессивный стиль вождения тоже сокращает срок службы ключевых узлов.

Маленький пробег — скрытая проблема

Если автомобиль за 10 лет проехал всего 50 000 км — это скорее повод задуматься, чем радоваться. Долгие простои могут привести к:

  • высыханию резинок и уплотнителей,
  • ржавчине тормозных дисков,
  • ухудшению качества жидкостей.

Кроме того, существует риск скрученного пробега, поэтому перед покупкой важно проверить историю через базы данных или сервисную книжку.

Какой пробег критичен

  • Для бензиновых авто 150-200 тысяч км — это ещё нормально, но после 250 тысяч стоит внимательнее проверять двигатель и турбину.
  • Для дизельных моторов 200-300 тысяч км — стандартный ресурс, но важно следить за состоянием топливной системы, так как её ремонт стоит недёшево.

Какие марки переживают пробег лучше других

  • Японские бренды (Toyota, Honda, Subaru, Lexus) спокойно ходят за 300 000 км.
  • Премиальные марки (Mercedes-Benz, Volvo) тоже долговечны, но требуют дорогого обслуживания.
  • Корейцы (Kia, Hyundai) уверенно служат до 200 000 км без особых проблем.

Как проверить машину перед покупкой

  • Диагностика в сервисе поможет выявить проблемы с двигателем, трансмиссией и подвеской.
  • Проверка истории покажет, не был ли скручен пробег.
  • Состояние салона может многое рассказать: если руль и сиденья изношены, а пробег маленький — это повод насторожиться.
  • Не забудьте проверить замену расходников: ремень ГРМ, жидкости и фильтры. Если их не меняли — готовьтесь к дополнительным тратам.

Пробег — это важно, но главное — общее состояние автомобиля. Лучше взять ухоженную машину с 200 000 км пробега, чем "запущенную" с 50 000 км, но кучей скрытых проблем.

Уточнения

Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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