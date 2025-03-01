Если вашему автомобилю 15 лет — поздравляем, он ещё молодой

Российский автопарк стремительно стареет, и самые "возрастные" автомобили в стране — отечественного производства. По данным на 1 января 2025 года, средний возраст таких машин составил 18,7 года.
Вслед за российскими моделями идут японские автомобили — их средний возраст достигает 17,1 года. Машины из других стран оказались "моложе":
Настоящими рекордсменами по "юности" стали китайские автомобили. Их средний возраст в России — всего 4,9 года, что в три раза меньше общероссийского показателя.
Аналитики объясняют этот феномен массовыми продажами китайских брендов за последние два года. Когда западные автопроизводители начали уходить с российского рынка, китайские марки заняли более половины продаж новых автомобилей. Это и обеспечило им статус "самых молодых" в стране.
Получается, если встретите на дороге блестящую новенькую машину — скорее всего, это китайский бренд. А вот если рядом будет ехать автомобиль, который видел ещё VHS-кассеты, то, вероятно, он российского или японского производства.
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