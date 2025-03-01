Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пробег как у новой, но на капоте жизненный опыт? Как отличить правду от скрутки
Российские войска уничтожили штаб ВСУ, благодаря помощи датских журналистов
Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты
Худеем по-французски: эндивий — минимум калорий, максимум пользы!
Бывший глава МИД Австрии провозгласила Россию победителем в зоне СВО
Мечта о длинных волосах: секреты быстрого роста и здорового сияния
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место
5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы

Если вашему автомобилю 15 лет — поздравляем, он ещё молодой

1:35
Авто

Российский автопарк стремительно стареет, и самые "возрастные" автомобили в стране — отечественного производства. По данным на 1 января 2025 года, средний возраст таких машин составил 18,7 года.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Какие автомобили в России старше остальных

Вслед за российскими моделями идут японские автомобили — их средний возраст достигает 17,1 года. Машины из других стран оказались "моложе":

  • Американские — 15,4 года,
  • Европейские — 13,6 года,
  • Корейские — 11,5 года.

Кто самый "молодой"

Настоящими рекордсменами по "юности" стали китайские автомобили. Их средний возраст в России — всего 4,9 года, что в три раза меньше общероссийского показателя.

Почему китайские машины такие новые

Аналитики объясняют этот феномен массовыми продажами китайских брендов за последние два года. Когда западные автопроизводители начали уходить с российского рынка, китайские марки заняли более половины продаж новых автомобилей. Это и обеспечило им статус "самых молодых" в стране.

Получается, если встретите на дороге блестящую новенькую машину — скорее всего, это китайский бренд. А вот если рядом будет ехать автомобиль, который видел ещё VHS-кассеты, то, вероятно, он российского или японского производства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Недвижимость
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Красиво оформленный слив. Как в Белом доме красиво поссорились Трамп и Зеленский Дмитрий Плотников Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Мечта о длинных волосах: секреты быстрого роста и здорового сияния
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста
Ваша кошка мяукает не просто так — она изучила вас и нашла слабое место
5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы
Никто не устоит: Ольга Бузова поделилась секретным оружием против завистников
Частый душ, тренировки и соковые диеты: когда полезное становится вредным
Красиво оформленный слив. Как в Белом доме красиво поссорились Трамп и Зеленский
Как сохранить лицо без прыщей и обрести здоровую кожу
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.