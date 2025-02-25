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2.0 TSI двигатель: 265 л.с. для динамичной езды

Новое поколение Skoda Octavia RS: синтез стиля и мощности
4:43
Авто

Начиная с 2000 года, маркировка RS стала символом самых спортивных версий Skoda Octavia. Было недавно представлено четвертое поколение, в основе которого лежит современный 2.0 TSI двигатель мощностью 265 л. с. и матричные LED фары. Автомобиль доступен как в кузове седан, так и в универсале, предлагая истинное сочетание динамики и стиля.

Skoda Octavia vRS Challenge TSI прошлое поколение
Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Skoda Octavia vRS Challenge TSI прошлое поколение

Новая Octavia RS продемонстрировала улучшенные динамические показатели: двигатель развивает 265 л. с. и крутящий момент в 370 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунды (в универсале — за 6,5 секунды) и достигать максимальной скорости в 250 км/ч. Четвертого поколения мотор EA888 оснащён турбокомпрессором с клапаном wastegate, системой впрыска под давлением 350 бар и регулируемым подъемом клапанов выпуска. Изменения в конструкции поршневого кожуха и оптимизированная прокладка коленчатого вала снизили внутреннее трение и повысили эффективность работы двигателя. Также в блок внесли улучшения в области шумоизоляции, системы зажигания и коллектора выпуска, а 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DSG с муфтами, работающими в масляной ванне, обеспечивает молниеносную смену передач с сохранением спортивного режима.

Для повышения управляемости автомобиль получил обновлённую подвеску: специально настроенная рама с укороченными пружинами и адаптированными амортизаторами снизила дорожный просвет на 15 мм. Новое прогрессивное рулевое управление и электронный дифференциал VAQ улучшают сцепление с дорогой и устойчивость при маневрах, а адаптивная система Dynamic Chassis Control (DCC), представленная в стандартной комплектации на итальянском рынке, позволяет выбрать оптимальный режим езды. Дифференциал, заимствованный из гоночных технологий, равномерно распределяет крутящий момент, обеспечивая уверенное прохождение поворотов и стабильность на неровных покрытиях. Тормозная система с вентиляционными дисками (340 мм спереди и 310 мм сзади) гарантирует высокую эффективность и короткий тормозной путь.

Внешний облик автомобиля подчеркивается спортивными деталями: блестящие черные элементы на решетке радиатора, зеркалах, оконных рамах и заднем диффузоре придают динамичный вид. Специфическая RS-отметка включает красную отражающую полосу на задней части и затемненные задние стекла. Стандартом являются легкосплавные диски Comet размером 18 дюймов, с возможностью выбора более эффектных вариантов Elias (19 дюймов) в серебристом или антрацитовом цвете.

Современные технологии также нашли отражение в оборудовании: матричные LED фары, анимированные задние фонари, электрически управляемый багажник с функцией Virtual Pedal и система KESSY создают дополнительный комфорт. Новый логотип RS гармонично интегрирован в экстерьер и интерьер автомобиля.

Салон Octavia RS выполнен в спортивном стиле с преобладанием темных тонов. Центральная консоль оснащена 13-дюймовым дисплеем с встроенной навигационной системой. Спортивные сиденья, обтянутые тканью с красными строчками и интегрированными подголовниками, в сочетании с облицовкой панели приборов из неопренового материала с отделкой Black Middle Carbon, создают атмосферу динамичности. Кожаный многофункциональный руль, стальная педальная коробка и двери, отделанные синтетической кожей с блестящими черными элементами, подчеркивают премиальное исполнение. В опциональной версии Design Selection RS Suède сиденья обиты перфорированной микрофиброй и синтетической кожей с дополнительными красными швами, а функции электрической регулировки, памяти, поддержки поясницы и массажа обеспечивают максимальный комфорт.

Стоимость новой Skoda Octavia RS, доступной как в кузове седан, так и универсал, стартует от 47 050 евро (4 348 440 руб.).

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах. Выпускается с кузовами лифтбек и универсал, с передним поперечным расположением бензиновых или дизельных двигателей, приводом на передние или на все четыре колеса (4х4).
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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