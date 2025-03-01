Когда зима пришла неожиданно: правда ли, что у Geely трескаются стекла

В последние дни в сети распространилась информация о том, что автомобили Geely якобы сталкиваются с неожиданной проблемой — при морозе лопаются задние стекла. Новость быстро набрала обороты, заставив владельцев китайских авто насторожиться.
Китайский автопроизводитель поспешил прояснить ситуацию. В компании заявили, что их дистрибьютор не располагает данными о массовых случаях повреждения стекол на морозе.
На сегодняшний день зарегистрировано только одно обращение по этому вопросу. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону, но после осмотра автомобиля дилерским центром выяснилось, что стекло разбилось из-за внешнего механического воздействия. Характер разрушения, по словам специалистов, не свидетельствует о заводском браке.
Так как причиной повреждения, по мнению экспертов, стал внешний фактор, гарантия на автомобиль не распространяется. В Geely подчеркнули, что подобные случаи оцениваются индивидуально, и пока массовой проблемы в России зафиксировано не было.
Таким образом, слухи о слабых стеклах Geely пока не находят подтверждения. Однако вопрос остается открытым: было ли это разовое происшествие или владельцам китайских авто стоит приготовиться к неожиданным зимним «сюрпризам»?
Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.
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