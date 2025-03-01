Не хотите красить авто каждые 5 лет? Москвичи придумали, как избежать этого

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В Москве наблюдается резкий рост интереса к услугам автотюнинга и детейлинга. По словам руководителя отдела автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Андрея Кочнева, количество интернет-запросов на автотюнинг увеличилось в 1,5 раза: с 80 000 в месяц в 2021 году до 124 000 в 2022 году, а в октябре 2023 года этот показатель превысил 427 500. В 2024 году спрос на детейлинг в столице вырос еще на 52% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль закатывают в пленку

Какие услуги в тренде

Самыми востребованными процедурами остаются:

Оклейка автомобилей защитными пленками,

Полировка кузова,

Нанесение защитных покрытий,

Химчистка салона.

Эксперты объясняют этот тренд желанием автовладельцев продлить срок службы своих машин, поскольку стоимость новых автомобилей постоянно растет. Дополнительно спрос подогревает появление новых услуг, таких как удаление вмятин без покраски, а также расширение клиентской базы за счет владельцев грузовиков и электромобилей.

Кто и зачем делает тюнинг

Владельцы новых автомобилей активно заказывают защитную обработку, особенно антигравийную пленку, которая сохраняет лакокрасочное покрытие и повышает остаточную стоимость машины.

Владельцы подержанных авто чаще обращаются за кузовным ремонтом, заменой деталей и расходных материалов.

Как изменились цены

Средний чек на услуги вырос на 10-30%, а эксперты прогнозируют, что в 2025 году в Москве цены могут подняться еще на 40% из-за подорожания расходных материалов и изменений в структуре предложения.

Как санкции повлияли на рынок

После введения санкций в 2022 году спрос на детейлинг и тюнинг сократился на 30-70% из-за роста цен и проблем с поставками. Особенно снизился интерес к шумоизоляции и перешиву руля — их заказы уменьшились в два раза. Однако премиальные услуги стоимостью от 500 000 рублей сохранили спрос.

Тем не менее, данные "Авито" показывают, что рынок постепенно восстанавливается: в первой половине 2023 года количество предложений в категории "тюнинг и оборудование" увеличилось на 25%, а число покупателей выросло на 35%.

Контрафакт — главный враг индустрии

Несмотря на рост спроса, рынок тюнинга и детейлинга сталкивается с проблемой некачественных запчастей. Альтернативные детали, в основном из Китая, заполонили рынок, но их адаптация к конкретным автомобилям, особенно в сегменте электроники, остается серьезной проблемой.

Уточнения

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.



