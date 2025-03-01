Не хотите красить авто каждые 5 лет? Москвичи придумали, как избежать этого

В Москве наблюдается резкий рост интереса к услугам автотюнинга и детейлинга. По словам руководителя отдела автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Андрея Кочнева, количество интернет-запросов на автотюнинг увеличилось в 1,5 раза: с 80 000 в месяц в 2021 году до 124 000 в 2022 году, а в октябре 2023 года этот показатель превысил 427 500. В 2024 году спрос на детейлинг в столице вырос еще на 52% по сравнению с предыдущим годом.
Самыми востребованными процедурами остаются:
Эксперты объясняют этот тренд желанием автовладельцев продлить срок службы своих машин, поскольку стоимость новых автомобилей постоянно растет. Дополнительно спрос подогревает появление новых услуг, таких как удаление вмятин без покраски, а также расширение клиентской базы за счет владельцев грузовиков и электромобилей.
Средний чек на услуги вырос на 10-30%, а эксперты прогнозируют, что в 2025 году в Москве цены могут подняться еще на 40% из-за подорожания расходных материалов и изменений в структуре предложения.
После введения санкций в 2022 году спрос на детейлинг и тюнинг сократился на 30-70% из-за роста цен и проблем с поставками. Особенно снизился интерес к шумоизоляции и перешиву руля — их заказы уменьшились в два раза. Однако премиальные услуги стоимостью от 500 000 рублей сохранили спрос.
Тем не менее, данные "Авито" показывают, что рынок постепенно восстанавливается: в первой половине 2023 года количество предложений в категории "тюнинг и оборудование" увеличилось на 25%, а число покупателей выросло на 35%.
Несмотря на рост спроса, рынок тюнинга и детейлинга сталкивается с проблемой некачественных запчастей. Альтернативные детали, в основном из Китая, заполонили рынок, но их адаптация к конкретным автомобилям, особенно в сегменте электроники, остается серьезной проблемой.
Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.
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