Россияне массово пересаживаются на авто для путешествий — теперь бензин дешевле билетов

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильные путешествия становятся все более популярными среди россиян — почти половина граждан (48%) отправляются в поездки по стране на личном транспорте. В среднем каждый автопутешественник совершает три поездки в год, говорится в исследовании "Авито авто", "Банк Дом. РФ" и Финансового университета при правительстве РФ. Опрос охватил 10 тысяч человек, выявив ключевые тенденции этого вида туризма.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info багажник

Личный авто или аренда? Кто и как путешествует

Подавляющее большинство (87%) путешественников предпочитает свой или семейный автомобиль. Среди людей старше 45 лет эта цифра еще выше — более 90%. Однако молодежь в возрасте 18-24 лет чаще берет авто в аренду — таких 8%, столько же используют каршеринг.

Примечательно, что каждый пятый (21%) автопутешественник арендует машину для поездок в другие города или передвижений внутри них. Это говорит о том, что даже владельцы авто готовы к альтернативным способам передвижения, особенно в условиях мегаполисов.

Какие автомобили выбирают для поездок

Самым популярным классом машин для путешествий стали внедорожники — на них делают ставку 28% респондентов. Далее идут седаны (23%) и кроссоверы (21%). Интересно, что женщины чаще выбирают внедорожники (30% против 24% у мужчин), тогда как мужчины отдают предпочтение седанам (28% против 20%).

Сколько километров проезжают автотуристы

Средняя дистанция поездки составляет 1100 км, а самый распространенный диапазон — от 500 до 1000 км (38% опрошенных). Жители Уральского федерального округа лидируют по дальности маршрутов — их поездки нередко превышают 2600 км.

Куда ездят автопутешественники

Курортные регионы возглавляют список направлений — 46% россиян выбирают Краснодарский край и Крым. Туристические мегаполисы, такие как Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, привлекают 36% путешественников. Еще 28% респондентов предпочитают исследовать менее известные и малоизученные уголки страны.

Уточнения

Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль. Автомобильные путешествия являются разновидностью туризма.



