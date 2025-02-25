Три дня в Сахире: расписание тестов

Формула-1 в Бахрейне: старт карьеры Хэмилтона в Ferrari

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Старт сезона-2025: Формула-1 готовится к тестам в Бахрейне

С 26 по 28 февраля на трассе "Сахир" в Бахрейне пройдут предсезонные тесты Формулы-1, которые станут ключевым этапом подготовки команд к новому чемпионату. Трехдневные заезды позволят инженерам настроить машины, а пилотам — адаптироваться к обновленным болидам. В этом году внимание приковано не только к техническим новинкам, но и к кадровым перестановкам в пелотоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Jenson_Button_Bahrain_2010.jpg: Andrew Griffith from United Kingdomderivative work: Chubbennaitor (talk), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Bahrain 2010

Новые лица и громкие переходы

Сезон-2025 ознаменуется дебютами нескольких молодых гонщиков. Андреа Кими Антонелли, восходящая звезда, присоединится к Mercedes, а Габриэль Бортолето займет место в Sauber. Исак Аджара дебютирует за VCARB (Visa Cash App Racing Bulls), а Оливер Бирман продолжит карьеру в Haas. Alpine доверит место Джеку Дуэну.

Среди veteranos громче всего прозвучал переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari, где он составит дуэт с Шарлем Леклером. Карлос Сайнс-младший перейдет в Williams, Эстебан Окон после пяти лет в Alpine присоединится к Haas, а Нико Хюлькенберг войдет в состав Sauber, готовя почву для ребрендинга команды в Audi с 2026 года.

Расписание тестов и трансляции

Тесты разделены на утренние и дневные сессии, каждая продолжительностью четыре часа:

26 февраля: 8:00-12:00 и 13:00-17:00 (по местному времени (оно соответствует московскому)).

27 февраля: аналогичный график.

28 февраля: финальные заезды по тому же расписанию.

Утренние сессии не покажут на YouTube, что может разочаровать часть аудитории.

Чего ждать от тестов?

Инженеры сосредоточатся на оценке аэродинамических обновлений и надежности силовых агрегатов. Для новичков это шанс доказать свою конкурентоспособность, а для veteranos — отработать синхронность с командой. Особый интерес вызовет адаптация Хэмилтона к Ferrari, чьи болиды SF-25 обещают быть одними из самых быстрых на сетке.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).



