Три дня в Сахире: расписание тестов

С 26 по 28 февраля на трассе "Сахир" в Бахрейне пройдут предсезонные тесты Формулы-1, которые станут ключевым этапом подготовки команд к новому чемпионату. Трехдневные заезды позволят инженерам настроить машины, а пилотам — адаптироваться к обновленным болидам. В этом году внимание приковано не только к техническим новинкам, но и к кадровым перестановкам в пелотоне.
Сезон-2025 ознаменуется дебютами нескольких молодых гонщиков. Андреа Кими Антонелли, восходящая звезда, присоединится к Mercedes, а Габриэль Бортолето займет место в Sauber. Исак Аджара дебютирует за VCARB (Visa Cash App Racing Bulls), а Оливер Бирман продолжит карьеру в Haas. Alpine доверит место Джеку Дуэну.
Среди veteranos громче всего прозвучал переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari, где он составит дуэт с Шарлем Леклером. Карлос Сайнс-младший перейдет в Williams, Эстебан Окон после пяти лет в Alpine присоединится к Haas, а Нико Хюлькенберг войдет в состав Sauber, готовя почву для ребрендинга команды в Audi с 2026 года.
Тесты разделены на утренние и дневные сессии, каждая продолжительностью четыре часа:
Утренние сессии не покажут на YouTube, что может разочаровать часть аудитории.
Инженеры сосредоточатся на оценке аэродинамических обновлений и надежности силовых агрегатов. Для новичков это шанс доказать свою конкурентоспособность, а для veteranos — отработать синхронность с командой. Особый интерес вызовет адаптация Хэмилтона к Ferrari, чьи болиды SF-25 обещают быть одними из самых быстрых на сетке.
Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.