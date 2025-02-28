Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить

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2:04
Авто

Забыли дома водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)? Ранее это могло обернуться штрафом и даже эвакуацией автомобиля. Однако с января 2023 года ситуация изменилась благодаря приложению "Госуслуги Авто".

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Электронные документы в "Госуслуги Авто"

Теперь в приложении "Госуслуги Авто" доступны электронные версии водительского удостоверения и СТС. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно:

  1. Открыть приложение и выбрать нужный документ.
  2. Нажать "Предъявить документы" — на экране появится QR-код.
  3. Показать QR-код инспектору ГИБДД, который с помощью служебного планшета считывает информацию.

Важно отметить, что инспекторы оснащены специальными программами для считывания этих QR-кодов, что позволяет быстро проверить подлинность документов.

Что делать, если нет доступа к приложению

Если смартфон разрядился или отсутствует доступ к "Госуслуги Авто", рекомендуется:

  • Связаться с близкими и попросить привезти необходимые документы.
  • Не продолжать движение без документов, чтобы избежать дополнительных санкций.

Напоминаем, что управление автомобилем без документов может повлечь штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Поэтому рекомендуется всегда иметь при себе оригиналы или обеспечить доступ к их электронным версиям.

Преимущества электронных документов

  • Удобство: документы всегда под рукой в вашем смартфоне.
  • Безопасность: снижается риск потери или повреждения бумажных версий.
  • Оперативность: быстрая проверка и подтверждение данных инспектором.

Использование современных технологий делает взаимодействие с дорожной инспекцией более простым и комфортным. Однако всегда следует быть готовым к различным ситуациям и иметь резервный план на случай непредвиденных обстоятельств.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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