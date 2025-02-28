Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить

Забыли дома водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)? Ранее это могло обернуться штрафом и даже эвакуацией автомобиля. Однако с января 2023 года ситуация изменилась благодаря приложению "Госуслуги Авто".
Теперь в приложении "Госуслуги Авто" доступны электронные версии водительского удостоверения и СТС. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно:
Важно отметить, что инспекторы оснащены специальными программами для считывания этих QR-кодов, что позволяет быстро проверить подлинность документов.
Если смартфон разрядился или отсутствует доступ к "Госуслуги Авто", рекомендуется:
Напоминаем, что управление автомобилем без документов может повлечь штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.3 КоАП РФ. Поэтому рекомендуется всегда иметь при себе оригиналы или обеспечить доступ к их электронным версиям.
Использование современных технологий делает взаимодействие с дорожной инспекцией более простым и комфортным. Однако всегда следует быть готовым к различным ситуациям и иметь резервный план на случай непредвиденных обстоятельств.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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