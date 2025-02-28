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Водители слегка нажимают на поворотник: нет, они не сомневаются, просто знают хитрый трюк

3:04
Авто

Многие водители, особенно с многолетним стажем, знают, что опыт приносит не только уверенность за рулём, но и множество полезных приёмов, облегчающих повседневную эксплуатацию автомобиля. Представляем вашему вниманию семь таких автомобильных "фишек", которые могут быть полезны каждому автолюбителю.

1. Как быстро узнать, с какой стороны бак

Забыли, с какой стороны у вашего автомобиля находится лючок бензобака? Взгляните на приборную панель: рядом с иконкой уровня топлива обычно есть маленькая стрелочка, указывающая направление. Это особенно полезно при вождении незнакомого или арендованного автомобиля.

2. Секреты рычага поворотника

Современные автомобили оснащены множеством функций, и рычаг поворотника — не исключение. Лёгкое нажатие на него может привести к тому, что указатель поворота мигнёт три раза, сигнализируя о вашем намерении перестроиться. Это помогает другим участникам движения лучше понимать ваши действия.

3. Превращаем бардачок в мини-холодильник

В жаркую погоду приятно иметь под рукой прохладный напиток. Многие современные автомобили позволяют направить поток охлаждённого воздуха из кондиционера в бардачок. Для этого достаточно открыть специальную заслонку внутри бардачка, и он станет небольшим холодильником для напитков или перекусов.

4. Детский замок — безопасность для маленьких пассажиров

Если вы перевозите детей на задних сиденьях, важно предотвратить случайное открытие дверей изнутри. Для этого предусмотрен "детский замок", расположенный на торце задних дверей. Активировав его, вы обеспечите, что двери можно будет открыть только снаружи, что повышает безопасность маленьких пассажиров.

5. Отключение передней подушки безопасности

При установке детского кресла на переднее пассажирское сиденье необходимо отключить фронтальную подушку безопасности. Это предотвратит возможные травмы ребёнка в случае срабатывания подушки. Переключатель обычно находится в бардачке или сбоку панели приборов со стороны пассажира.

6. Использование солнцезащитного козырька

Солнцезащитный козырёк предназначен не только для защиты от прямых солнечных лучей спереди. Его можно повернуть к боковому окну, чтобы избежать ослепления сбоку. Это особенно полезно при движении на закате или рассвете, когда солнце светит сбоку.

7. Правильная регулировка боковых зеркал

Чтобы минимизировать "слепые зоны", отрегулируйте боковые зеркала так, чтобы в них не было видно вашего автомобиля. Это обеспечит максимальный обзор дорожной обстановки и повысит безопасность при перестроениях.

Эти простые, но эффективные приёмы помогут сделать вождение более комфортным и безопасным.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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