Протёрли торпеду, а через день опять пыль? Вам поможет простое средство

Устали от того, что пыль в салоне вашего автомобиля появляется уже на следующий день после уборки? Руководитель автомойки поделился с порталом njcar.ru простым способом, который поможет надолго сохранить чистоту и уют в вашем авто.
Даже после тщательной уборки пыль быстро оседает на передней панели и других пластиковых поверхностях. Это не только портит внешний вид салона, но и может вызывать раздражение у водителя и пассажиров.
Специалист рекомендует использовать специальные полироли-антистатики, которые доступны в большинстве автомагазинов. Эти средства не только придают пластику матовый или глянцевый блеск, подчеркивая его текстуру и скрывая мелкие царапины, но и предотвращают быстрое накопление пыли.
Регулярное использование таких средств не только сохраняет салон чистым, но и продлевает срок службы материалов, защищая их от воздействия солнечных лучей и износа.
Торпедо — тип автомобильного кузова, характеризующийся сигарообразной формой, то есть плавным (или даже прямым) переходом от боковин и ветрового стекла к капоту.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.