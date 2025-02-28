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Протёрли торпеду, а через день опять пыль? Вам поможет простое средство

1:32
Авто

Устали от того, что пыль в салоне вашего автомобиля появляется уже на следующий день после уборки? Руководитель автомойки поделился с порталом njcar.ru простым способом, который поможет надолго сохранить чистоту и уют в вашем авто.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Проблема пыли в салоне

Даже после тщательной уборки пыль быстро оседает на передней панели и других пластиковых поверхностях. Это не только портит внешний вид салона, но и может вызывать раздражение у водителя и пассажиров.

Решение: полироли-антистатики

Специалист рекомендует использовать специальные полироли-антистатики, которые доступны в большинстве автомагазинов. Эти средства не только придают пластику матовый или глянцевый блеск, подчеркивая его текстуру и скрывая мелкие царапины, но и предотвращают быстрое накопление пыли.

Преимущества использования полиролей-антистатиков

  • Длительный эффект: после обработки поверхность остается чистой почти месяц.
  • Универсальность: подходят для пластиковых и кожаных элементов интерьера, а также для непокрашенных деталей кузова, бамперов, молдингов и корпусов боковых зеркал.
  • Легкость применения: полироль наносится в виде пены и равномерно распределяется по поверхности.

Регулярное использование таких средств не только сохраняет салон чистым, но и продлевает срок службы материалов, защищая их от воздействия солнечных лучей и износа.

Уточнения

Торпедо тип автомобильного кузова, характеризующийся сигарообразной формой, то есть плавным (или даже прямым) переходом от боковин и ветрового стекла к капоту.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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